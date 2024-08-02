В поисках приключений юный омич сбежал от родителей на Московку

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Как рассказали в омской полиции, 1 августа около пяти вечера 13-летний омич вышел из дома по улице Чернышевского неподалеку от ТЦ «Флагман». Несмотря на обещание матери скоро вернуться, мальчик домой не пришел. Обеспокоенные родители обратились к правоохранителям, рассказав, что такие самовольные прогулки для школьника не в новинку.
К счастью, через несколько часов непоседливого омича нашли волонтеры на улице Гашека. Его передали полиции.
Противоправных действий в отношении ребенка не было совершено. Теперь с ним и родителями будут беседовать инспекторы по делам несовершеннолетних.