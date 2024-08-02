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Posted Сегодня, 03:17

Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:19

Updated Сегодня, 03:19

Иллюстрация

В поисках приключений юный омич сбежал от родителей на Московку

2 августа 2024, 03:17
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Родители мальчика забили тревогу. Однако совсем скоро его заметили на Московке.

Как рассказали в омской полиции, 1 августа около пяти вечера 13-летний омич вышел из дома по улице Чернышевского неподалеку от ТЦ «Флагман». Несмотря на обещание матери скоро вернуться, мальчик домой не пришел. Обеспокоенные родители обратились к правоохранителям, рассказав, что такие самовольные прогулки для школьника не в новинку.

К счастью, через несколько часов непоседливого омича нашли волонтеры на улице Гашека. Его передали полиции.

Противоправных действий в отношении ребенка не было совершено. Теперь с ним и родителями будут беседовать инспекторы по делам несовершеннолетних.

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#Общество#Полиция#Омск#Розыск#Новости#Пропал#Пропал ребенок#Пропажа
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