В поисках приключений юный омич сбежал от родителей на Московку

Как рассказали в омской полиции, 1 августа около пяти вечера 13-летний омич вышел из дома по улице Чернышевского неподалеку от ТЦ «Флагман». Несмотря на обещание матери скоро вернуться, мальчик домой не пришел. Обеспокоенные родители обратились к правоохранителям, рассказав, что такие самовольные прогулки для школьника не в новинку.