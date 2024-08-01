Запретили взлетать. В Омской области нашли опасный самолет

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Как рассказали в транспортной прокуратуре, в мае в Азовском немецком национальной районе обнаружили серьезное нарушение. Выяснилось, что с площадки «Поповка» без документов взлетел самолет «Моран». Не было ни сертификата летной годности, ни плана полета, ни разрешения на использование воздушного пространства.
За необдуманный поступок владельцу самолета придется выплатить 31 тысячу рублей.
Кроме того, прокуратура заявила в суд, требуя запретить дальнейшую эксплуатацию самолета. Сейчас иск находится на рассмотрении.