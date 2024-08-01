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Posted Сегодня, 02:44

Published Сегодня, 02:44

Modified Сегодня, 02:46

Updated Сегодня, 02:46

Иллюстрация

Запретили взлетать. В Омской области нашли опасный самолет

1 августа 2024, 02:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области взлетел неизвестный самолет

Его хозяин летал над областью без соответствующих документов. Теперь ему придется заплатить крупный штраф.

Как рассказали в транспортной прокуратуре, в мае в Азовском немецком национальной районе обнаружили серьезное нарушение. Выяснилось, что с площадки «Поповка» без документов взлетел самолет «Моран». Не было ни сертификата летной годности, ни плана полета, ни разрешения на использование воздушного пространства.

За необдуманный поступок владельцу самолета придется выплатить 31 тысячу рублей.

Кроме того, прокуратура заявила в суд, требуя запретить дальнейшую эксплуатацию самолета. Сейчас иск находится на рассмотрении.

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#Общество#Самолет#Омск#Омская область#Нарушения#Штраф#Новости#Транспортная прокуратура#Поповка
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