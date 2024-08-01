Запретили взлетать. В Омской области нашли опасный самолет

Как рассказали в транспортной прокуратуре, в мае в Азовском немецком национальной районе обнаружили серьезное нарушение. Выяснилось, что с площадки «Поповка» без документов взлетел самолет «Моран». Не было ни сертификата летной годности, ни плана полета, ни разрешения на использование воздушного пространства.