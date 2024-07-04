Не реагировал на замечания. Новосибирца задержали в Омске из-за ругани в самолете

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В пресс-службе транспортной полиции рассказали об очередном случае дебоша на борту самолета. За помощью к транспортным полицейским обратился диспетчер авиакомпании. Он заявил, что один из пассажиров нарушает общественный порядок.
По информации транспортных полицейских, нарушителем оказался 42-летний новосибирец. У него произошел конфликт с другим пассажиром из-за размещения ручной клади. В итоге житель Новосибирска грубо выражался и матерился, никак не реагируя на замечания пассажиров и членов экипажа.
Нарушителя доставили в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол. Мужчину обвиняют в мелком хулиганстве.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске происходят задержки рейсов до Сочи. Вчера, например, самолет вылетел на семь часов позже.