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Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

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Не реагировал на замечания. Новосибирца задержали в Омске из-за ругани в самолете

4 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI
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Новосибирец матерился и конфликтовал весь полет до Омска из-за ручной клади

После прибытия в омский аэропорт мужчину задержали транспортные полицейские и доставили его в дежурную часть.

В пресс-службе транспортной полиции рассказали об очередном случае дебоша на борту самолета. За помощью к транспортным полицейским обратился диспетчер авиакомпании. Он заявил, что один из пассажиров нарушает общественный порядок.

По информации транспортных полицейских, нарушителем оказался 42-летний новосибирец. У него произошел конфликт с другим пассажиром из-за размещения ручной клади. В итоге житель Новосибирска грубо выражался и матерился, никак не реагируя на замечания пассажиров и членов экипажа.

Нарушителя доставили в дежурную часть и составили в отношении него административный протокол. Мужчину обвиняют в мелком хулиганстве.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске происходят задержки рейсов до Сочи. Вчера, например, самолет вылетел на семь часов позже.

Только ждать. В Омске на несколько часов задержали сразу несколько рейсов в Сочи
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#Юлия Истомина#Самолет#Омск#Омская область#Нарушения#Аэропорт#Пассажиры#Новости#Задержка#Транспортная полиция#Дебошир
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