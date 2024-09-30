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2024
Мне бы в небо. В Омске за 14,5 млн продают четырехместный американский самолет
30 сентября, 08:43
Запретили взлетать. В Омской области нашли опасный самолет
Его хозяин летал над областью без соответствующих документов. Теперь ему придется заплатить крупный штраф.
1 августа, 02:44
«Птичка» за 23 млн. В Омске продают американский вертолет с бабочками на хвосте
27 июля, 02:33
Омичам рассказали, где бюджетно и комфортно отдохнуть в Крыму
16 июля, 08:06
Масштабное торжество, грубый чиновник и необычные гости. Омск в воскресенье
30 июня, 14:00
2023
В середине июля для омичей бесплатно выступят певица Чичерина и группа «Ума Турман»
27 июня 2023, 05:22

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