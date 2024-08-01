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Posted Сегодня, 16:58

Published Сегодня, 16:58

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

иллюстрация

К тушению возгорания на Омском НПЗ привлекли 16 единиц спецтехники

1 августа 2024, 16:58
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Возгорание на Омском НПЗ удалось потушить силами 45 человек

Для ликвидации возгорания, к Омскому НПЗ по тревоге прибыли практически 50 спасателей городской пожарной службы.

Как отметили в пресс-центре МЧС по Омской области, тушение огня, появившегося во вспомогательном помещении насосной нефтеперерабатывающего завода, потребовало усилий 45 спасателей и привлечения 16 единиц спецтехники.

Напомним, факт возгорания уже привлек внимание правоохранительных органов: как сообщили в омской областной прокуратуре, в ведомстве намерены провести прокурорскую проверку инцидента, поскольку неизвестно, соблюдали ли на предприятии все меры пожарной безопасности.

Омская прокуратура начала проверку по факту возгорания на нефтезаводе
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#Илья Скобин#Происшествия#Омск#Прокуратура#НПЗ#МЧС#Пожарная безопасность#Новости#Спасатели#Спецтехника
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