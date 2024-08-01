К тушению возгорания на Омском НПЗ привлекли 16 единиц спецтехники

Напомним, факт возгорания уже привлек внимание правоохранительных органов: как сообщили в омской областной прокуратуре, в ведомстве намерены провести прокурорскую проверку инцидента, поскольку неизвестно, соблюдали ли на предприятии все меры пожарной безопасности.