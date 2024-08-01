Омская прокуратура начала проверку по факту возгорания на нефтезаводе

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Возгоранием, произошедшем сегодня вечером на территории Омского нефтезавода, заинтересовалась прокуратура. В ведомстве уже сообщили об инициированной проверке по факту возгорания. В частности, собираются проверить, как соблюдались требования пожарной безопасности.
По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
По предварительной информации, загорелось на нефтезаводе вспомогательное помещение насосной. Тушением пожара занимаются сотрудники омского МЧС. В настоящий момент делается все возможное для ликвидации огня.
Умышленного поджога, как стало известно Городу55, не было. При возгорании никто не пострадал. Само предприятие работает в штатном режиме.