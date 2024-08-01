Омская прокуратура начала проверку по факту возгорания на нефтезаводе

Возгоранием, произошедшем сегодня вечером на территории Омского нефтезавода, заинтересовалась прокуратура. В ведомстве уже сообщили об инициированной проверке по факту возгорания. В частности, собираются проверить, как соблюдались требования пожарной безопасности.