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Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Иллюстрация

Омская прокуратура начала проверку по факту возгорания на нефтезаводе

1 августа 2024, 16:31
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация
Пожар на территории предприятия произошел в четверг, 1 августа.

Возгоранием, произошедшем сегодня вечером на территории Омского нефтезавода, заинтересовалась прокуратура. В ведомстве уже сообщили об инициированной проверке по факту возгорания. В частности, собираются проверить, как соблюдались требования пожарной безопасности.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Видео: Прокуратура Омской области

По предварительной информации, загорелось на нефтезаводе вспомогательное помещение насосной. Тушением пожара занимаются сотрудники омского МЧС. В настоящий момент делается все возможное для ликвидации огня.

Умышленного поджога, как стало известно Городу55, не было. При возгорании никто не пострадал. Само предприятие работает в штатном режиме.

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