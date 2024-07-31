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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Суд отказал в соцподдержке отцу военного, уклонявшегося от родительских обязанностей

Суд отказал в соцподдержке отцу военного, уклонявшегося от родительских обязанностей

31 июля 2024, 14:03
Фото: 1MI
Исилькульский городской суд установил, что мужчина утратил права на соцподдержку после смерти сына на СВО, так как не участвовал в его воспитании.

Исилькульский городской суд рассмотрел иск матери военного, погибшего на СВО. Она просила лишить бывшего мужа прав на получение социальных выплат, так как он не участвовал в воспитании ребенка.

Женщина указала, что с 2005 года в течение шести лет мужчина уклонялся от выполнения родительских обязанностей, не платил алименты и не поддерживал никаких родственных связей с сыном. В суде ответчик категорически отрицал обвинения, уверяя, что общался с ребенком, но в тайне от матери.

Исилькульский городской суд также принял во внимание показания свидетелей, которые подтвердили, что мужчина не принимал участия в жизни сына. Мать ребенка фактически одна вырастила и воспитала его. На основании всех доказательств суд удовлетворил иск местной жительницы и признал мужчину утратившим право на меры социальной поддержки.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Военные#Приговор#Новости#Приговор суда#Военнослужащий#Военнослужащие
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