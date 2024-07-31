Суд отказал в соцподдержке отцу военного, уклонявшегося от родительских обязанностей

Женщина указала, что с 2005 года в течение шести лет мужчина уклонялся от выполнения родительских обязанностей, не платил алименты и не поддерживал никаких родственных связей с сыном. В суде ответчик категорически отрицал обвинения, уверяя, что общался с ребенком, но в тайне от матери.