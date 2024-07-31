Суд отказал в соцподдержке отцу военного, уклонявшегося от родительских обязанностей

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Исилькульский городской суд рассмотрел иск матери военного, погибшего на СВО. Она просила лишить бывшего мужа прав на получение социальных выплат, так как он не участвовал в воспитании ребенка.
Женщина указала, что с 2005 года в течение шести лет мужчина уклонялся от выполнения родительских обязанностей, не платил алименты и не поддерживал никаких родственных связей с сыном. В суде ответчик категорически отрицал обвинения, уверяя, что общался с ребенком, но в тайне от матери.
Исилькульский городской суд также принял во внимание показания свидетелей, которые подтвердили, что мужчина не принимал участия в жизни сына. Мать ребенка фактически одна вырастила и воспитала его. На основании всех доказательств суд удовлетворил иск местной жительницы и признал мужчину утратившим право на меры социальной поддержки.