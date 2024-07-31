Распространяла фейки. Омичка отправится в колонию за дискредитацию армии

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Ленинский районный суд Омска вынес строгий приговор в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным Следственным комитетом по Омской области и УФСБ России.
Согласно материалам дела, в апреле 2022 года обвиняемая, используя свой личный аккаунт в одной из социальных сетей, разместила видеозапись. В ней содержалась заведомо ложная информация, подрывающая авторитет российской армии. Следствие установило, что это не единственный случай ее недобросовестного поведения: ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за участие в митингах и одиночных пикетах на территории города.
Омичку признали виновной за публичное распространение заведомо ложной информации, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.