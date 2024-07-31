Распространяла фейки. Омичка отправится в колонию за дискредитацию армии

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года обвиняемая, используя свой личный аккаунт в одной из социальных сетей, разместила видеозапись. В ней содержалась заведомо ложная информация, подрывающая авторитет российской армии. Следствие установило, что это не единственный случай ее недобросовестного поведения: ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за участие в митингах и одиночных пикетах на территории города.