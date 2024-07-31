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Published Сегодня, 06:25

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Распространяла фейки. Омичка отправится в колонию за дискредитацию армии

31 июля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка проведет шесть лет в колонии за дискредитацию российской армии

Женщина сделала репост фейковой записи. Там содержалась ложная информация.

Ленинский районный суд Омска вынес строгий приговор в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным Следственным комитетом по Омской области и УФСБ России.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года обвиняемая, используя свой личный аккаунт в одной из социальных сетей, разместила видеозапись. В ней содержалась заведомо ложная информация, подрывающая авторитет российской армии. Следствие установило, что это не единственный случай ее недобросовестного поведения: ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за участие в митингах и одиночных пикетах на территории города.

Омичку признали виновной за публичное распространение заведомо ложной информации, дискредитирующей Вооруженные Силы РФ. Суд назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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#Происшествия#Омск#Следственный комитет#Уголовное дело#ФСБ#Приговор#Новости#Дискредитация#Фейк
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