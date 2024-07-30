gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:31

Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Омского экс-депутата Петренко на 7 лет отправили в колонию по делу о фейках

Нет в стране. Омского экс-депутата Петренко осудили на 7 лет по делу о фейках

30 июля 2024, 09:31
Фото: 1MI

Омского экс-депутата Петренко на 7 лет отправили в колонию по делу о фейках

Приговор Дмитрию Петренко, которого сейчас нет в России, вынесли в Куйбышевском районном суде.

Во вторник, 30 июля, в Куйбышевском районном суде Омска вынесли приговор бывшему депутату Горсовета Дмитрию Петренко. Его признали виновным в распространении в интернете фейков о Вооруженных силах России.

За семь преступлений Петренко получил 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии общего режима. Дополнительно 4 года бывшему депутату нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Напомним, что самого Петренко пока нет в России. Он покинул страну, когда узнал о возбуждении уголовного дела. В августе 2022-го мужчину объявили в розыск.

Срок отбывания наказания, как заявили в пресс-службе суда, начнут отчитывать только с момента экстрадиции Петренко в Россию либо его задержания на территории страны. Приговор пока не вступил в законную силу.

Объявленный в розыск омский депутат Петренко попытался обжаловать решение об аресте
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Общество#Происшествия#Омск#Суд#Россия#Уголовное дело#Новости#Дмитрий Петренко#Фейк#Обвинение
Подпишитесь
Из омского правительства уволился замминистра, который отвечал за подготовку к зиме
Сегодня, 07:20
Автографы, шоу и хедлайнер. В «Авангарде» рассказали подробности презентации команды
Сегодня, 10:34
«Чем мы дышим». Пустырь у реконструируемого бульвара Архитекторов затопило фекалиями
Сегодня, 10:39
После теплых деньков на Омск хлынут дожди и грозы: какую погоду ждать на День города
Сегодня, 05:02
Огромный торговый центр за омской «G-Drive Ареной» выставили на продажу за миллиард
Сегодня, 06:28