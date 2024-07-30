Нет в стране. Омского экс-депутата Петренко осудили на 7 лет по делу о фейках

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Во вторник, 30 июля, в Куйбышевском районном суде Омска вынесли приговор бывшему депутату Горсовета Дмитрию Петренко. Его признали виновным в распространении в интернете фейков о Вооруженных силах России.
За семь преступлений Петренко получил 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии общего режима. Дополнительно 4 года бывшему депутату нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Напомним, что самого Петренко пока нет в России. Он покинул страну, когда узнал о возбуждении уголовного дела. В августе 2022-го мужчину объявили в розыск.
Срок отбывания наказания, как заявили в пресс-службе суда, начнут отчитывать только с момента экстрадиции Петренко в Россию либо его задержания на территории страны. Приговор пока не вступил в законную силу.