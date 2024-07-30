Нет в стране. Омского экс-депутата Петренко осудили на 7 лет по делу о фейках

За семь преступлений Петренко получил 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он должен в исправительной колонии общего режима. Дополнительно 4 года бывшему депутату нельзя будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».