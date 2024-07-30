Новые горизонты: в Госдуме предложили поднять возраст призывников

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
В Госдуме РФ обдумывают новое предложение, касающееся исполнения воинской обязанности гражданами страны. Спикеры предлагают увеличить срок службы в армии до двух лет и поднять призывной возраст. Эти изменения обсуждаются в свете актуальных вызовов и потребностей страны, о чем сообщили в пресс-службе палаты. Сейчас в армию граждан могут призывать до 30 лет.
Депутаты намерены рассмотреть предложенные поправки до завершения весенней сессии. Поручение по проработке этого вопроса было дано вице-спикеру Ирине Яровой, председателю комитета по обороне Андрею Картаполову, первому заместителю руководителя фракции «Единая Россия» Дмитрию Вяткину и председателю комитета по информационной политике Александру Хинштейну.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законопроекта, касающегося постановки мигрантов на воинский учет. Этот вопрос обсудили на Совете Думы 29 июля. Предполагается, что одним из условий получения российского гражданства станет обязательная постановка на воинский учет, что будет происходить одновременно с выдачей паспорта.
Напомним, что следующая призывная компания традиционно стартует осенью. Город55 будет следить за развитием событий в этой сфере