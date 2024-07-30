Новые горизонты: в Госдуме предложили поднять возраст призывников

В Госдуме РФ обдумывают новое предложение, касающееся исполнения воинской обязанности гражданами страны. Спикеры предлагают увеличить срок службы в армии до двух лет и поднять призывной возраст. Эти изменения обсуждаются в свете актуальных вызовов и потребностей страны, о чем сообщили в пресс-службе палаты. Сейчас в армию граждан могут призывать до 30 лет.