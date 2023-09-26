Что ждет жителей Омской области с началом осеннего призыва

Осенний призыв в этом году коснется молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, которым официально не может быть предоставлена отсрочка от службы в армии, а также не находящихся в запасе и обязанных состоять на воинском учете, вне зависимости от того, состоят они там или нет.