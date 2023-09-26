Что ждет жителей Омской области с началом осеннего призыва

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В минувшем году осенний призыв стартовал на месяц позже, чем обычно, — в начале ноября. Но в этом году данное мероприятие начнется, как и положено, с 1 октября, и в этот день многим российским призывникам начнут поступать повестки, в том числе электронные, на портале «Госуслуги».
Исключение составляют отдельные категории граждан, которым в этот осенний призыв будет предложено посетить военкомат несколько позже, нежели остальным. В частности, жители деревень и сел, участвующие в сборе урожая, получат вызов в военкомат с 15 октября.
Для россиян, проживающих в некоторых районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, осенний призыв наступит с 1 ноября. А педагогическим работникам повестки рассылаются только в период с 1 мая по 15 июля.
Что же касается сроков, то традиционно осенний призыв в армию в 2023 году пройдет с 1 октября по 31 декабря.
Осенний призыв в этом году коснется молодых людей в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, которым официально не может быть предоставлена отсрочка от службы в армии, а также не находящихся в запасе и обязанных состоять на воинском учете, вне зависимости от того, состоят они там или нет.
В этом году возраст призывников пока еще остается в прежних границах . При этом повестки в ходе осеннего призыва могут получать и юноши моложе восемнадцати лет, но их пригласят в военкомат исключительно с целью прохождения медкомиссии и постановки на учет.
В 2024 году власти планируют поднять верхнюю границу призывного возраста с двадцати семи до тридцати лет, однако данное нововведение не коснется этого осеннего призыва и тех россиян, которым к моменту вступления закона в силу исполнится двадцать семь лет.
Как и в предыдущие годы, срок службы для подпадающих под осенний призыв — 2023 россиян составит не более двенадцати месяцев. Исключение составляет альтернативная служба, которая длится несколько дольше, чем военная.
Согласно регламенту военной подготовки, солдат-срочник на протяжении первых шести месяцев получает военную специальность, а оставшиеся полгода посвящает шлифовке вновь приобретенных навыков.
На сегодняшний день освобождению от весеннего и осеннего призыва в армию подлежат:
Отсрочка от весеннего и осеннего призыва на службу в армию положена студентам вузов, сотрудникам IT-компаний, отцам двух и более детей, единственным кормильцам в семье, гражданам с инвалидностью и др.
Кроме того, по закону некоторые россияне могут поступить вместо военной на альтернативную гражданскую службу. На этот вариант вправе рассчитывать люди, убеждения или вера которых не согласуются со службой в ВС РФ, либо представители малочисленных коренных народов России.
Как правило, альтернативную службу граждане проходят за пределами региона проживания. Кроме того, продолжительность такой службы больше, чем срочной, — она составляет двадцать один месяц вместо двенадцати в гражданских и полтора года в военных учреждениях (на гражданских должностях).
Игнорирование вызова в военкомат в весенний или осенний призыв может повлечь за собой различные запреты, штрафы и даже привлечение к уголовной ответственности.
При этом, согласно новому закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным 14 апреля 2023 года, повестка будет считаться доставленной не только после ее вручения под роспись лично в руки, но и после появления документа в личном кабинете призывника на «Госуслугах» или отказа получать повестку.
В новом законе также говорится о формировании в стране Реестра воинского учета. Однако, как отметил в ходе конференции CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги-2023» замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, эта система эффективно заработает лишь к 2025 году.
С момента доставки повестки молодым людям перекроют возможность выезда из страны. Кроме того, они не смогут осуществлять сделки с недвижимостью и автомобилями, оформлять кредиты, регистрироваться в качестве ИП и самозанятых. Все эти ограничения будут действовать вплоть до явки в военкомат.
В настоящее время, согласно статье 21.5 КоАП РФ, неявка по повестке в военкомат чревата предупреждением или штрафом на сумму от пятисот до трех тысяч рублей. Однако в июле этого года в России были приняты поправки в этот документ.
В частности, с 1 октября 2023 года — с самого начала осеннего призыва — размер штрафных санкций за неявку в военкомат составит от десяти до тридцати тысяч рублей. А статья 328 УК РФ предполагает штраф до двухсот тысяч рублей, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.
При этом уклонением от службы по призыву считается не только отказ посетить военкомат в весенний или осенний призыв, но и симуляция болезни, а также нанесение себе ранений или травм с целью избежать службы в армии.
В ноябре прошлого года военком Омской области, зампредседателя призывной комиссии Юрий Мешавкин в рамках брифинга, посвященного осеннему призыву — 2022, заявил, что срочники не будут направлены в зону СВО, а отправятся проходить службу в различных войсках на территории России.
Предполагается, что в этом году солдаты срочной службы, призванные в Омской области и в других регионах страны, также будут служить исключительно на территории российского государства.
В случае возникновения вопросов по поводу осеннего призыва и прохождения военной службы призывники и их родители смогут обратиться на горячие линии следующих организаций: