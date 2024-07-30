Длинные очереди и отсутствие талонов. Какие еще нарушения нашли в омских больницах

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В Омской области прокуратура проверила работу здравоохранения и обнаружила серьезные проблемы, которые мешают людям получать медицинскую помощь. Как выяснилось, в районах региона в 26 случаях бригады скорой помощи приезжали с опозданием, из-за чего главному врачу станции скорой помощи Михаилу Куличенко направили требование исправить ситуацию.
Также вопросы у ведомства вызвали большие очереди к врачам, нехватка талонов на консультации у специалистов и отсутствие рабочих инфоматов.
Кроме того, нескольким людям отказали в получении льготных лекарств, из-за чего им приходилось тратить свои деньги. В 121 случае медработники не успели отправить документы на экспертизу после ампутации конечностей, что помешало вовремя получить инвалидность и пособия.
Прокуратура обратилась к губернатору с просьбой принять меры для улучшения ситуации в здравоохранении.