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Published Сегодня, 04:45

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Updated Сегодня, 04:51

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Длинные очереди и отсутствие талонов. Какие еще нарушения нашли в омских больницах

30 июля 2024, 04:45
Фото: Изображение Midjourney
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Омских медиков раскритиковали за медлительность и большие очереди в больницах

Главврачу скорой помощи вынесли несколько представлений и попросили в ближайшее время исправить нарушения.

В Омской области прокуратура проверила работу здравоохранения и обнаружила серьезные проблемы, которые мешают людям получать медицинскую помощь. Как выяснилось, в районах региона в 26 случаях бригады скорой помощи приезжали с опозданием, из-за чего главному врачу станции скорой помощи Михаилу Куличенко направили требование исправить ситуацию.

Также вопросы у ведомства вызвали большие очереди к врачам, нехватка талонов на консультации у специалистов и отсутствие рабочих инфоматов.

Кроме того, нескольким людям отказали в получении льготных лекарств, из-за чего им приходилось тратить свои деньги. В 121 случае медработники не успели отправить документы на экспертизу после ампутации конечностей, что помешало вовремя получить инвалидность и пособия.

Прокуратура обратилась к губернатору с просьбой принять меры для улучшения ситуации в здравоохранении.

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#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Нарушения#Здравоохранение#Скорая помощь#Медицина#Новости#Медики
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