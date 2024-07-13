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Updated Сегодня, 05:52

иллюстрация

Под контролем. 304 юным омичам понадобилась помощь врачей из-за аллергии

13 июля 2024, 05:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

304 юным омичам понадобилась помощь врачей из-за аллергии

Медики уверенно справляются со своей работой и следят за развитием аллергических реакций у детей.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили том, какая работа проходит в омском центре аллергологии и иммунологии ГДКБ №2 им. В. П. Бисяриной. Там была за прошлый год была оказана помощь 304 юным пациентам.

На базе медучреждения организуют как диагностику, так и лечение детей, у которых есть аллергические заболевания. Помимо этого в центре аллергологии и иммунологии ГДКБ №2 помогают пациентам с иммунодефицитными состояниями.

Как отмечают медики, ситуация с аллергическими заболеваниями у детей остается на прежнем уровне. «Аллергия не становится „младше“, неизменна и структура заболеваемости», — добавляют в пресс-центре профильного министерства.

Кроме того, здесь оказывают неотложную помощь страдающим бронхиальной астмой. Предусмотрен еще кабинет для больных с атопическим дерматитом, где детям выполняется фототерапия и криотерапия.

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#Алина Ясинская#Здоровье#Омск#Омская область#Россия#Здравоохранение#Дети#Новости#Пациент#Аллергия
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