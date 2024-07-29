В ходе спецоперации погиб 52-летний предприниматель из Омской области

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В москаленском отделении «Единой России» сообщили, что в Омской области простились с предпринимателем Юрием Сусловым, который 12 июля погиб в зоне СВО в возрасте 52 лет.
Последние годы своей жизни Юрий занимался предпринимательством, а также был меценатом и активно поддерживал молодежную политику, развитие спорта и системы образования Москаленского района.
Мужчину посмертно наградили орденом «Мужества».
«Вечная память истинному патриоту своей страны, который погиб, защищая наш народ, мирную жизнь, интересы нашей Родины!» — отметили в отделении партии.
Редакция Города55 выражает соболезнования близким и родным Юрия Суслова.