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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 06:16

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В ходе спецоперации погиб 52-летний предприниматель из Омской области

29 июля 2024, 05:29
Фото: Изображение Midjourney
Иллюстрация
Мужчине было всего лишь 52 года. На военную операцию он ушел добровольцем.

В москаленском отделении «Единой России» сообщили, что в Омской области простились с предпринимателем Юрием Сусловым, который 12 июля погиб в зоне СВО в возрасте 52 лет.

Последние годы своей жизни Юрий занимался предпринимательством, а также был меценатом и активно поддерживал молодежную политику, развитие спорта и системы образования Москаленского района.

Мужчину посмертно наградили орденом «Мужества».

«Вечная память истинному патриоту своей страны, который погиб, защищая наш народ, мирную жизнь, интересы нашей Родины!» — отметили в отделении партии.

Редакция Города55 выражает соболезнования близким и родным Юрия Суслова.

#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Военные#Новости#Москаленский район#Погиб#Сво#Орден Мужества#Участник СВО#Зона СВО
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