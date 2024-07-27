gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Иллюстрация

«Хочется пожить для себя». В Омске за 120 млн продают бизнес по производству гробов

27 июля 2024, 12:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 120 млн выставили на продажу ритуальный бизнес с производством

Предприятие занимается изготовление и продажей гробов, венков и прочей похоронной атрибутики.

В Омске выставили на продажу ритуальный бизнес, в который входит оптовый магазин и цех по производству гробов, венков и прочей похоронной атрибутики. Цена составляет 120 млн рублей. Цех находится в Авиагородке.

«Нет сил, чтобы развивать это дальше. Хочется пожить для себя. Сейчас компания задействует свой потенциал лишь на 15%, есть варианты для развития (были бы силы). Готовы передать это все в энергичные руки и помочь первое время», — говорится в объявлении.
Фото: Авито

Отметим, что этот бизнес уже пытались продать в декабре прошлого года. Тогда цена была на 20 млн рублей больше.

С наработанной базой клиентов. В Омске за 140 млн продают цех по изготовлению гробов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Похороны#Продажа бизнеса#Гробы
Подпишитесь
Сносить? Реставрировать? Сдавать? Что происходит в Омске с памятниками архитектуры
Сегодня, 04:04
В Омске ищут подрядчика, который за 6 млн уложит плитку в сквере у Казачьего собора
Сегодня, 07:28
Одиннадцать новичков: с каким составом омский «Авангард» подошел к «предсезонке»
Вчера, 01:55
«Птичка» за 23 млн. В Омске продают американский вертолет с бабочками на хвосте
Сегодня, 02:33
Шок. В Омской области 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа
Сегодня, 08:19
Факел, как папироса. Омский паралимпиец раскритиковал рэпера-факелоносца Снуп Догга
Сегодня, 05:52