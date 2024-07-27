«Хочется пожить для себя». В Омске за 120 млн продают бизнес по производству гробов

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В Омске выставили на продажу ритуальный бизнес, в который входит оптовый магазин и цех по производству гробов, венков и прочей похоронной атрибутики. Цена составляет 120 млн рублей. Цех находится в Авиагородке.
«Нет сил, чтобы развивать это дальше. Хочется пожить для себя. Сейчас компания задействует свой потенциал лишь на 15%, есть варианты для развития (были бы силы). Готовы передать это все в энергичные руки и помочь первое время», — говорится в объявлении.
Отметим, что этот бизнес уже пытались продать в декабре прошлого года. Тогда цена была на 20 млн рублей больше.