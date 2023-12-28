С наработанной базой клиентов. В Омске за 140 млн продают цех по изготовлению гробов

В Омске за 140 млн выставили на продажу цех про производству гробов, венков и прочей ритуальной продукции. Предприятие находится в Старом Кировске на улице Можайского. В собственности участок площадью 3800 квадратных метров и помещение — 400 квадратных метров. Также имеются хозяйственные пристройки.