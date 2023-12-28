С наработанной базой клиентов. В Омске за 140 млн продают цех по изготовлению гробов

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
В Омске за 140 млн выставили на продажу цех про производству гробов, венков и прочей ритуальной продукции. Предприятие находится в Старом Кировске на улице Можайского. В собственности участок площадью 3800 квадратных метров и помещение — 400 квадратных метров. Также имеются хозяйственные пристройки.
«Продается вместе со всем оборудованием сварочного цеха, столярного, котельной. Загрузка оборудования сварного и столярного цехов примерно 10%. У здания площадка для парковки клиентов и для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. В комплекте продается автомобиль „ГАЗ“, — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны. У компании наработана база клиентов и поставщиков.
Ранее Город55 сообщал, что в омском микрорайоне Чередовый за 20 млн рублей продают заброшенные здания. Имущественный комплекс на улице Лагоды попал в программу приватизации федеральной собственности.