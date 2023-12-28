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С наработанной базой клиентов. В Омске за 140 млн продают цех по изготовлению гробов

28 декабря 2023, 05:44
Фото: 1MI
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В Омске за 140 млн выставили на продажу цех по производству гробов и венков

Готовый бизнес находится в Старом Кировске. Причины продажи производства не указаны.

В Омске за 140 млн выставили на продажу цех про производству гробов, венков и прочей ритуальной продукции. Предприятие находится в Старом Кировске на улице Можайского. В собственности участок площадью 3800 квадратных метров и помещение — 400 квадратных метров. Также имеются хозяйственные пристройки.

«Продается вместе со всем оборудованием сварочного цеха, столярного, котельной. Загрузка оборудования сварного и столярного цехов примерно 10%. У здания площадка для парковки клиентов и для осуществления погрузочно-разгрузочных работ. В комплекте продается автомобиль „ГАЗ“, — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны. У компании наработана база клиентов и поставщиков.

Ранее Город55 сообщал, что в омском микрорайоне Чередовый за 20 млн рублей продают заброшенные здания. Имущественный комплекс на улице Лагоды попал в программу приватизации федеральной собственности.

«Как из фильма ужасов». В Омске за 20 млн продают участок с заброшенными зданиями
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#Бизнес#Ремонт#Автомобиль#Магазин#Парковка#Котельная#Земельный участок#Здание#Работники#Ограждение#Евгений Игишев#Оборудование#Сырье
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