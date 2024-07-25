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Суд ужесточил приговор пьяному водителю, по вине которого заживо сгорел омич

Омский суд ужесточил наказание пьяному водителю, из-за которого заживо сгорел человек

25 июля 2024, 11:39
Фото: 1MI

Суд ужесточил приговор пьяному водителю, по вине которого заживо сгорел омич

Омский областной суд рассмотрел дело мужчины, который стал виновником смертельного ДТП, и ужесточил ему наказание.

В Омском областном суде проверили законность приговора, который Ленинский районный суд вынес 51-летнему жителю Челябинской области, повторное рассмотрение дела инициировала прокуратура.

В ноябре прошлого года мужчину признали виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшее смерть человека по неосторожности. Установлено, что 24 июня 2023 года челябинец сел за руль нетрезвым, превысил скорость и на перекрестке с дорогой, ведущей в мкр Входной, влетел в рядом проезжавший автомобиль. В результате аварии последний вспыхнул и перевернулся, а его водитель заживо сгорел.

Мужчина полностью признал вину в произошедшем. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, лишил прав на три года и обязал выплатить родственникам погибшего 4,5 млн рублей компенсации морального вреда.

Однако прокуратура не согласилась с таким приговором, посчитав его слишком мягким, и решила обжаловать его. В результате Омский областной суд поддержал апелляцию и усилил наказание до 7 лет лишения свободы.

Видео: Прокуратура Омской области
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