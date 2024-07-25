Омский суд ужесточил наказание пьяному водителю, из-за которого заживо сгорел человек

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Омском областном суде проверили законность приговора, который Ленинский районный суд вынес 51-летнему жителю Челябинской области, повторное рассмотрение дела инициировала прокуратура.
В ноябре прошлого года мужчину признали виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшее смерть человека по неосторожности. Установлено, что 24 июня 2023 года челябинец сел за руль нетрезвым, превысил скорость и на перекрестке с дорогой, ведущей в мкр Входной, влетел в рядом проезжавший автомобиль. В результате аварии последний вспыхнул и перевернулся, а его водитель заживо сгорел.
Мужчина полностью признал вину в произошедшем. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, лишил прав на три года и обязал выплатить родственникам погибшего 4,5 млн рублей компенсации морального вреда.
Однако прокуратура не согласилась с таким приговором, посчитав его слишком мягким, и решила обжаловать его. В результате Омский областной суд поддержал апелляцию и усилил наказание до 7 лет лишения свободы.