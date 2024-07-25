Омский суд ужесточил наказание пьяному водителю, из-за которого заживо сгорел человек

В ноябре прошлого года мужчину признали виновным в нарушении ПДД в пьяном виде, повлекшее смерть человека по неосторожности. Установлено, что 24 июня 2023 года челябинец сел за руль нетрезвым, превысил скорость и на перекрестке с дорогой, ведущей в мкр Входной, влетел в рядом проезжавший автомобиль. В результате аварии последний вспыхнул и перевернулся, а его водитель заживо сгорел.