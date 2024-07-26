Лишение прав

6 лет тюрьмы и 1 млн компенсации. Житель Тары получил срок за смертельное ДТП

В прокуратуре уточнили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В результате его автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погиб его знакомый. Суд обязал водителя выплатить жене погибшего 1 млн рублей.