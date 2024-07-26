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Лишение прав

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2024
Гарнизонный военный суд Омска наказал военнослужащего, устроившего «пьяное» ДТП
Мужчина уже совершал подобное правонарушение и понес административную ответственность, однако снова сел пьяным за руль, а после — обругал инспекторов.
26 июля, 06:27
6 лет тюрьмы и 1 млн компенсации. Житель Тары получил срок за смертельное ДТП
В прокуратуре уточнили, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. В результате его автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погиб его знакомый. Суд обязал водителя выплатить жене погибшего 1 млн рублей.
16 мая, 06:05
Условный срок. Омский суд наказал главу сельского поселения за незаконную рубку леса
С 2017 по 2019 год глава Рагозинского сельского поселения Михаил Барановский незаконно вырубал лес. За это ему пришлось выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и возместить ущерб 2,8 млн.
23 апреля, 05:01
Реальный срок. Главу омского поселения обвинили в незаконной рубке леса на 3 млн
В прокуратуре сообщили, что речь идет о Седельниковском районе, где в период с 2017 по 2019 годы по фиктивным договорам купли-продажи нез
1 апреля, 04:15
Лобовое всмятку. Пьяный омич выехал на «встречку» и устроил жесткое ДТП
21 февраля, 06:57
2023
В Омской области пьяный водитель улетел в снежный кювет на глазах у полицейских
Момент ДТП попал на видео. От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
14 декабря 2023, 07:31
Годик на подумать. Омская сельчанка получила реальный срок за страсть к пьяной езде
Стороне защиты не удалось обжаловать приговор.
17 августа 2023, 10:09
Накатал на уголовку. Молодой омич получил срок за любовь к пьяной езде
Парня также лишили на несколько лет водительских прав и конфисковали его авто.
31 мая 2023, 04:48
В Омске за прошедшие выходные на дорогах поймали 20 пьяных водителей
11 автомобилистов управляли машиной без прав.
27 марта 2023, 06:30
Не справилась с материнскими обязанностями. У омички забрали троих детей
Женщина без лишних слов передала дочерей органам опеки.
24 марта 2023, 07:35
Лишился машины за пьяную езду. В Омской области суд конфисковал авто у нарушителя
Также мужчине назначили 200 часов исправительных работ.
1 марта 2023, 05:09
2022
Беспечный ездок. Омич на «Ладе» за два месяца 120 раз нарушил ПДД
Он игнорировал светофоры и сплошные на дорогах, а в момент задержания был сильно пьян.
13 июля 2022, 11:32

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