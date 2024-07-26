Больше всего в Центральном округе: в омском ЦМС рассказали о выбросах

Чаще всего в Омске происходят выбросы сероводорода. В 2023 году на них приходилось 22% от всех случаев превышения ПДК, в 2024 — 73%. Лидирует по этому показателю (и, как следствие, по общим цифрам) Центральный округ: 356 случаев, в среднем 2 раза в день. На втором месте по сероводороду Октябрьский (59 случаев), а реже всего превышение ПДК этого вещества фиксируют в Советском округе — всего 6 случаев, по одному в месяц.