Больше всего в Центральном округе: в омском ЦМС рассказали о выбросах

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
Омским журналистам вчера, 25 июля, показывали, как работают посты наблюдения за качеством воздуха. Всего таких постов в Омске 10. Они распределены по всем городским округам. Посты находятся в ряде случаев рядом с крупными промышленными узлами — именно там, где тема замеров может быть особенно актуальна. Концентрация загрязняющих веществ на них ведется непрерывно.
— Программа обработки информации АСОИЗА+ позволяет обрабатывать весь массив информации, полученный с автоматических газоанализаторов, каждые 20 минут, то есть 72 раза в сутки, — объяснила глава Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.
«Основными загрязняющими веществами» для Омска считаются «взвешенные вещества» (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота. Есть и перечень «специфических загрязняющих веществ», в числе которых сероводород, фенол, аммиак, хлорид водорода, бензол, этилбензол, стирол, формальдегид и др. В атмосфере большого промышленного города эти вещества присутствуют практически всегда, но обычно в небольших и неопасных для здоровья людей количествах.
Ситуация ухудшается при «неблагоприятных метеорологических условиях» (НМУ), когда из-за безветренной погоды вредные вещества накапливаются в воздухе у поверхности земли прямо над городом. В этом случае может быть даже превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) определенных веществ, то есть их количество может достигнуть уровня, опасного для здоровья горожан.
В абсолютных цифрах число случаев, когда ПДК конкретного вещества превышена, постоянно растет: за весь 2023 год таких случаев было 117, за первые 6 месяцев текущего года — 664. Однако в УГМС объяснили, что все дело в увеличении количества замеров. И в прошлом году, и в текущем замеров с превышением ПДК было 0,08% от общего числа.
Чаще всего в Омске происходят выбросы сероводорода. В 2023 году на них приходилось 22% от всех случаев превышения ПДК, в 2024 — 73%. Лидирует по этому показателю (и, как следствие, по общим цифрам) Центральный округ: 356 случаев, в среднем 2 раза в день. На втором месте по сероводороду Октябрьский (59 случаев), а реже всего превышение ПДК этого вещества фиксируют в Советском округе — всего 6 случаев, по одному в месяц.
Второе по «популярности» вещество — озон, выбросы которого в текущем году фиксировались только в 2 округах: 61 случай в Кировском и 30 в Центральном. ПДК оксида азота превышалась только в Советском округе (16 раз), ПДК хлорида водорода — только в Кировском (1 раз), формальдегида — только в Октябрьском (тоже 1 раз). Кроме того, приборы фиксировали выбросы пыли, оксида углерода, диоксида азота, бензпирена.
В УГМС настаивают: ПДК — это условная величина, и о реальном вреде для здоровья можно говорить, только если превышение десятикратное и выше. Омские специалисты, по их словам, чаще всего фиксируют превышение только в несколько раз, которое держится не дольше 20 минут (то есть его видят только при одном замере).
Глава УГМС Наталья Криворучко признала, что определенные предприятия замечены в порче омского воздуха, но не стала их называть: у ее ведомства есть только предварительные данные на этот счет, находить виновников выбросов должны природоохранные службы.
— В целом картина очень разнообразная, — рассказала она. — Бывает, долго ищем и не можем понять, какое предприятие осуществило выбросы…
Напомним: в Омске регулярно объявляют о наступлении «неблагоприятных метеорологических условий». В текущем месяце НМУ наступали дважды.