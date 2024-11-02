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ПДК

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Ноябрь
Не дышите. В Омске выбросы оксида углерода почти в три раза превысили норму
2 ноября, 03:24
Август
Опять запах тухлых яиц. Жители Ленинского округа Омска дышали опасным газом
7 августа, 08:02
Июль
Больше всего в Центральном округе: в омском ЦМС рассказали о выбросах
26 июля, 06:10
«Химические ароматы». В одном из округов Омска снова выявили превышение ПДК в воздухе
19 июля, 13:55
Июнь
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
18 июня, 05:15
Запах тухлых яиц и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
8 июня, 04:14
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
5 июня, 09:19

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