По стандартам РФС. В манеже «Красная звезда» началась замена футбольного покрытия

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В манеже «Красная звезда» начались работы по замене футбольного покрытия, об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Иртыш». Известно, что газон будет соответствовать стандартам РФС. Подрядчиком проекта выступает ООО «СИС РУС».
Во время работ команда будет проводить домашние матчи в других городах, когда состоится первая игра на омском манеже — пока неизвестно.
Напомним, что ранее президент ФК Дмитрий Сычев рассказал, что команда поставила перед собой цель выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в Первую.