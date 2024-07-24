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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В манеже «Красная звезда» начались работы по замене газона

По стандартам РФС. В манеже «Красная звезда» началась замена футбольного покрытия

24 июля 2024, 12:59
Фото: ФК «Иртыш»

В манеже «Красная звезда» начались работы по замене газона

О начале замены газона сообщили в пресс-службе омского футбольного клуба, на время работ команда будет проводить домашние матчи в других городах.

В манеже «Красная звезда» начались работы по замене футбольного покрытия, об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Иртыш». Известно, что газон будет соответствовать стандартам РФС. Подрядчиком проекта выступает ООО «СИС РУС».

Во время работ команда будет проводить домашние матчи в других городах, когда состоится первая игра на омском манеже — пока неизвестно.

Напомним, что ранее президент ФК Дмитрий Сычев рассказал, что команда поставила перед собой цель выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в Первую.

«Город этого достоин». Омский ФК «Иртыш» хочет вернуться в первую лигу
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#Анастасия Баянова#Футбол#Омск#Омская область#Футболисты#Новости#Красная звезда#Газон#Футбольное поле#Футбольный клуб
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