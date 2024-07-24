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Футбольное поле

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Июль
По стандартам РФС. В манеже «Красная звезда» началась замена футбольного покрытия
О начале замены газона сообщили в пресс-службе омского футбольного клуба, на время работ команда будет проводить домашние матчи в других городах.
24 июля, 12:59
Июнь
«Город этого достоин». Омский ФК «Иртыш» хочет вернуться в первую лигу
Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что команда поставила перед собой цель выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в Первую.
13 июня, 12:02
Декабрь 2023
Омская полиция планирует арендовать за 2 млн помещения для занятий спортом
29 декабря 2023, 09:21

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