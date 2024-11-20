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Футболисты

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Ноябрь
Грязный воздух, прерванный футбольный матч и город в тумане. Омск сегодня
20 ноября, 13:40
Матч омского «Иртыша» в Брянске прервали из-за угрозы ракетной опасности
20 ноября, 12:35
Июль
По стандартам РФС. В манеже «Красная звезда» началась замена футбольного покрытия
О начале замены газона сообщили в пресс-службе омского футбольного клуба, на время работ команда будет проводить домашние матчи в других городах.
24 июля, 12:59
Июнь
«Город этого достоин». Омский ФК «Иртыш» хочет вернуться в первую лигу
Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что команда поставила перед собой цель выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в Первую.
13 июня, 12:02
Март
Награда нашла героя. Школьника, спасшего людей от теракта, поблагодарил «Спартак»
Футболисты отметили своего храброго болельщика памятными подарками.
24 марта, 12:26
Февраль
В омской спортшколе олимпийского резерва «Динамо» сменился директор
20 февраля, 06:08

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