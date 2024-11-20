Футболисты

«Город этого достоин». Омский ФК «Иртыш» хочет вернуться в первую лигу

Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что команда поставила перед собой цель выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в Первую.