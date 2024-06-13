«Город этого достоин». Омский ФК «Иртыш» хочет вернуться в первую лигу

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Президент омского ФК «Иртыш» Дмитрий Сычев рассказал «Матч ТВ», что клуб поставил перед собой высокие цели — команда намерена выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в МЕЛБЕТ‑Первую лигу.
«Буквально вчера прилетел из Омска. Открыли трансферное окно, посмотрим, что получится сделать в межсезонье. На данный момент готовимся выполнить задачу — попасть в „золото“. И хотим сделать шаг выше, вернуться в Первую лигу, где нас не было с 2021 года. Город этого достоин», — рассказал Сычев.
Несколько дней назад омский футбольный клуб провел матч на выезде с курским «Авангардом», игра завершилась со счетом 1:1. «Иртыш» не смог выйти в группу «золото» Второй лиги, поэтому в первой половине следующего сезона снова сыграет в «серебре».