«Город этого достоин». Омский ФК «Иртыш» хочет вернуться в первую лигу

Несколько дней назад омский футбольный клуб провел матч на выезде с курским «Авангардом», игра завершилась со счетом 1:1. «Иртыш» не смог выйти в группу «золото» Второй лиги, поэтому в первой половине следующего сезона снова сыграет в «серебре».