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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Президент ФК «Иртыш» высказался о намерении команды вернуться в первую лигу

«Город этого достоин». Омский ФК «Иртыш» хочет вернуться в первую лигу

13 июня 2024, 12:02
Фото: ФК Иртыш

Президент ФК «Иртыш» высказался о намерении команды вернуться в первую лигу

Президент омского «Иртыша» Дмитрий Сычев рассказал, что команда поставила перед собой цель выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в Первую.

Президент омского ФК «Иртыш» Дмитрий Сычев рассказал «Матч ТВ», что клуб поставил перед собой высокие цели — команда намерена выйти в группу «золото» Второй лиги, а после вернуться в МЕЛБЕТ‑Первую лигу.

«Буквально вчера прилетел из Омска. Открыли трансферное окно, посмотрим, что получится сделать в межсезонье. На данный момент готовимся выполнить задачу — попасть в „золото“. И хотим сделать шаг выше, вернуться в Первую лигу, где нас не было с 2021 года. Город этого достоин», — рассказал Сычев.

Несколько дней назад омский футбольный клуб провел матч на выезде с курским «Авангардом», игра завершилась со счетом 1:1. «Иртыш» не смог выйти в группу «золото» Второй лиги, поэтому в первой половине следующего сезона снова сыграет в «серебре».

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