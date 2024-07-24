Обязан увидеть каждый. Какие места России стоит включить в туристический маршрут

Туристам, любящим активный отдых, определенно стоит побывать на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Эльбрус — самая высокая горная вершина Европы, ее окрестности привлекают альпинистов и поклонников горнолыжного спорта круглый год. Каждый путешественник найдет занятие по душе: здесь можно посмотреть на высокие водопады, пройти по канатной дороге, отправиться на конную прогулку и познакомиться с кавказской культурой.