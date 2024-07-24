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Published Сегодня, 09:43

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Обязан увидеть каждый. Какие места России стоит включить в туристический маршрут

Обязан увидеть каждый. Какие места России стоит включить в туристический маршрут

24 июля 2024, 09:43
Фото: 1MI
Эксперты назвали самые красивые места России, которые должен посетить каждый турист.

Россия полна уникальных творений природы, которые должен увидеть каждый путешественник. Подробнее о местах, которые действительно необходимо включить в туристический маршрут, рассказали РИА Новости.

Одно из таких мест — озеро Байкал в Иркутской области. Оно является самым глубоким на Земле и возглавляет список достопримечательностей, которые хотят посетить россияне. Зимой туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться прозрачным байкальский льдом и сделать красивые фото, так как дно видно даже на глубине десяти метро.

Еще одна завораживающая достопримечательность — Долина гейзеров на Камчатке. Она является одной из крупнейших в мире. Здесь можно увидеть медведей-рыбаков, сотни фумарол у подножия Мутновского вулкана, выбрасывающих газ.

Туристам, любящим активный отдых, определенно стоит побывать на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Эльбрус — самая высокая горная вершина Европы, ее окрестности привлекают альпинистов и поклонников горнолыжного спорта круглый год. Каждый путешественник найдет занятие по душе: здесь можно посмотреть на высокие водопады, пройти по канатной дороге, отправиться на конную прогулку и познакомиться с кавказской культурой.

Уникальное место на карте России — село Оймякон в Якутии. Этот населенный пункт признан самым суровым по климату местом на Земле, где есть постоянные жители. Почти 100 лет назад здесь зафиксировали температурный рекорд — минус 67,7 градуса по Цельсию.

Также стоит обратить внимание на Кунгурскую пещеру в Пермском крае. Она считается одной из крупнейших карстовых пещер европейской части России, под землей расположено 58 гротов и 70 озер. Ученые считают, что пещере не менее десяти тысяч лет.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Путешественник#Внутренний туризм#Новости#Путешествие#Путешествия#Туристический маршрут
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