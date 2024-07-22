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Published Сегодня, 09:24

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Updated Сегодня, 09:24

Ближе к культуре. Какие блюда стоит попробовать во время путешествия в Дагестан

Ближе к культуре. Какие блюда стоит попробовать во время путешествия в Дагестан

22 июля 2024, 09:24
Фото: 1MI
В Дагестане проживают представители более 40 национальностей, оттого местные кулинарные традиции очень разнообразные. Расскажем, какие блюда необходимо попробовать, находясь в этом регионе России.

Дагестан — один из самых многонациональных регионов России, в нем проживают представители около 40 национальностей, каждая из которых имеет свои особенности. Именно поэтому даже традиционные блюда в разных уголках Дагестана готовят по-разному, пишет Lenta.ru.

Во время путешествия в Дагестан определенно стоит попробовать хинкал — фигурки из пресного теста, которые вывариваются в мясном бульоне, после чего подаются с кусками отварного мяса и соусом.

Еще одно традиционное блюдо — чуду. Это тонкие пироги, представляющие собой две лепешки с разными начинками. Они могут быть как сладкие, так и сытные.

Урбеч — сладкая паста из перетертых орехов, она более жидкая, чем магазинная. Это лакомство добавляют в чуду с тыквой или творогом, в кофе, кашу, можно есть и просто так.

Уникальный местный десерт — абрикосовая каша. Ее варят либо из свежих абрикосов, либо из кураги (если не сезон), во время приготовления местные хозяйки добавляют в нее муку и сливочное масло.

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#Анастасия Баянова#Путешественник#Новости#Путешествие#Еда#Блюда#Традиционное блюдо#Национальные блюда
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