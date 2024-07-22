Ближе к культуре. Какие блюда стоит попробовать во время путешествия в Дагестан

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Дагестан — один из самых многонациональных регионов России, в нем проживают представители около 40 национальностей, каждая из которых имеет свои особенности. Именно поэтому даже традиционные блюда в разных уголках Дагестана готовят по-разному, пишет Lenta.ru.
Во время путешествия в Дагестан определенно стоит попробовать хинкал — фигурки из пресного теста, которые вывариваются в мясном бульоне, после чего подаются с кусками отварного мяса и соусом.
Еще одно традиционное блюдо — чуду. Это тонкие пироги, представляющие собой две лепешки с разными начинками. Они могут быть как сладкие, так и сытные.
Урбеч — сладкая паста из перетертых орехов, она более жидкая, чем магазинная. Это лакомство добавляют в чуду с тыквой или творогом, в кофе, кашу, можно есть и просто так.
Уникальный местный десерт — абрикосовая каша. Ее варят либо из свежих абрикосов, либо из кураги (если не сезон), во время приготовления местные хозяйки добавляют в нее муку и сливочное масло.