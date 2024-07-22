Россия вошла в тройку самых популярных направлений путешествий у туристов из Монголии

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Россия стала вторым по популярности направлением туризма для жителей Монголии, такие данные приводит издание ТАСС по ссылкой на монгольский национальный статистический комитет.
Так, с начала года 1 222 093 жителя Монголии побывали за рубежом, 35,1% из них выбрали пунктом назначения Россию. Этот показатель занял второе место, на первом оказался Китай, туда направились 60,6% туристов. На третьем и четвертом местах рейтинга расположились Вьетнам (28,2%) и Южная Корея (19,6%).
Туристический обмен между двумя странами расширился после открытия границ в 2022 году, после пандемии. На ситуацию положительно влияет безвизовый режим между РФ и Монголией, сейчас, по данным статистического комитета, 97% взаимных поездок проходит без оформления визы.