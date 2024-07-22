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Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Россия вошла в тройку самых популярных направлений путешествий у туристов из Монголии

Россия вошла в тройку самых популярных направлений путешествий у туристов из Монголии

22 июля 2024, 10:23
Фото: 1MI
Россия стала вторым по популярности направлением для туристов из Монголии, уступив лишь Китаю, такие данные приводит монгольский национальный статистический комитет.

Россия стала вторым по популярности направлением туризма для жителей Монголии, такие данные приводит издание ТАСС по ссылкой на монгольский национальный статистический комитет.

Так, с начала года 1 222 093 жителя Монголии побывали за рубежом, 35,1% из них выбрали пунктом назначения Россию. Этот показатель занял второе место, на первом оказался Китай, туда направились 60,6% туристов. На третьем и четвертом местах рейтинга расположились Вьетнам (28,2%) и Южная Корея (19,6%).

Туристический обмен между двумя странами расширился после открытия границ в 2022 году, после пандемии. На ситуацию положительно влияет безвизовый режим между РФ и Монголией, сейчас, по данным статистического комитета, 97% взаимных поездок проходит без оформления визы.

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#Анастасия Баянова#Путешественник#Омск#Омская область#Новости#Путешествие#Загранпаспорт#Виза#Безвизовый режим
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