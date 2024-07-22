Россия вошла в тройку самых популярных направлений путешествий у туристов из Монголии

Так, с начала года 1 222 093 жителя Монголии побывали за рубежом, 35,1% из них выбрали пунктом назначения Россию. Этот показатель занял второе место, на первом оказался Китай, туда направились 60,6% туристов. На третьем и четвертом местах рейтинга расположились Вьетнам (28,2%) и Южная Корея (19,6%).