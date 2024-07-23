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«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности профессионального роста персонала

«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности профессионального роста персонала

23 июля 2024, 06:35
Фото: Дмитрий Верхоробин
«Газпромнефть — смазочные материалы» внедряет на омском производстве расширенную систему категорий квалификации персонала — с ее помощью рабочие могут нарастить свой объем компетенций и сделать шаг на следующую ступень карьеры.

Внедрение новой системы квалификационных категорий — часть программы профессионального развития сотрудников компании: доступ к ней будет у любого специалиста производственного блока, обеспечивающему работу технологических объектов, а также у персонала лабораторий масел и нефтехимии.

Экзамен на повышение квалификации состоит из нескольких этапов: это предварительное тестирование, а затем — встреча с комиссией, куда входят руководители комплексов и установок Омского завода смазочных материалов, а также технологи, механики и специалисты по производственной безопасности. Им и предстоит проверять уровень подготовки персонала: для этих целей были разработаны специальные критерии, охватывающие каждую зону развития.

«Мы применяем в образовательных процессах наиболее эффективные инструменты, которые направлены на профессиональный рост сотрудников, включая начинающих специалистов, в самых разных производственных сферах. Внедренная система помогает осваивать актуальные знания, развивать свою экспертизу и находить новые точки роста в выбранном направлении», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ».

Кроме того, совершенствование квалификации сотрудников — один из важнейших элементов стратегии развития «Газпромнефть-СМ». Для этого на территории Омского завода смазочных материалов открыт интерактивный образовательный центр, в котором производственный персонал может отточить навыки управления сложными технологическими объектами «почти как в жизни» — в виртуальной реальности.

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#Илья Скобин#Технологии#Образование#Омск#Производство#Обучение#Комиссия#Новости#Экзамен#Руководители#Виртуальная реальность#Лаборатории#Газпромнефть-СМ#Повышение квалификации
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