«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности профессионального роста персонала

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Внедрение новой системы квалификационных категорий — часть программы профессионального развития сотрудников компании: доступ к ней будет у любого специалиста производственного блока, обеспечивающему работу технологических объектов, а также у персонала лабораторий масел и нефтехимии.
Экзамен на повышение квалификации состоит из нескольких этапов: это предварительное тестирование, а затем — встреча с комиссией, куда входят руководители комплексов и установок Омского завода смазочных материалов, а также технологи, механики и специалисты по производственной безопасности. Им и предстоит проверять уровень подготовки персонала: для этих целей были разработаны специальные критерии, охватывающие каждую зону развития.
«Мы применяем в образовательных процессах наиболее эффективные инструменты, которые направлены на профессиональный рост сотрудников, включая начинающих специалистов, в самых разных производственных сферах. Внедренная система помогает осваивать актуальные знания, развивать свою экспертизу и находить новые точки роста в выбранном направлении», — рассказал Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ».
Кроме того, совершенствование квалификации сотрудников — один из важнейших элементов стратегии развития «Газпромнефть-СМ». Для этого на территории Омского завода смазочных материалов открыт интерактивный образовательный центр, в котором производственный персонал может отточить навыки управления сложными технологическими объектами «почти как в жизни» — в виртуальной реальности.