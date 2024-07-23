«Газпромнефть-СМ» расширяет возможности профессионального роста персонала

Экзамен на повышение квалификации состоит из нескольких этапов: это предварительное тестирование, а затем — встреча с комиссией, куда входят руководители комплексов и установок Омского завода смазочных материалов, а также технологи, механики и специалисты по производственной безопасности. Им и предстоит проверять уровень подготовки персонала: для этих целей были разработаны специальные критерии, охватывающие каждую зону развития.