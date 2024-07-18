«Газпромнефть-СМ» помогает внедрять арт-терапию для реабилитации юных пациентов

В мастер-классе поучаствовали дети от 4 до 16 лет. С ними работали опытные наставники, которые подробно объясняли особенности нанесения красок и назначение инструментов для творчества. Теперь они знают, как переносить изображение на холст с помощью воздушных шаров. Созданные шедевры радуют юных пациентов и их родных.