«Газпромнефть-СМ» помогает внедрять арт-терапию для реабилитации юных пациентов

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
В Областной детской клинической больнице состоялся мастер-класс от волонтеров Омского завода «Газпромнефть — смазочные материалы». Ребят и их родителей научили технике альтернативного рисования. Эта методика помогает улучшить настроение и повысить эффективность реабилитации.
В мастер-классе поучаствовали дети от 4 до 16 лет. С ними работали опытные наставники, которые подробно объясняли особенности нанесения красок и назначение инструментов для творчества. Теперь они знают, как переносить изображение на холст с помощью воздушных шаров. Созданные шедевры радуют юных пациентов и их родных.
Подобные занятия улучшают психоэмоциональное состояние и способствуют ускорению лечения. Мероприятие стало очередным этапом проекта «Самое дорогое — жизнь», который «Газпромнефть-СМ» реализует в рамках программы «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Применение методов альтернативного рисования в детской арт-терапии получает все большее распространение в мире. Они не только расширяют границы восприятия и самореализации, активизируют фантазию, но помогают в главном — восстановлении эмоционального состояния ребенка, преодолевающего свой недуг. Благодаря волонтерам „Газпромнефть-СМ“, которые находят все новые способы диалога с нашими пациентами, мы на протяжении длительного времени наблюдаем этот эффект в действии», — подчеркнул главврач Областной детской клинической больницы Олег Горбунов.
Отметим, что «Газпромнефть-СМ» поддерживает гематологическое отделение крупнейшего лечебного учреждения региона с 2014 года.
«Мы убеждены, что ответственность не заканчивается в границах производственных площадок, поэтому регулярно проводим просветительские, экологические и творческие мероприятия, сдаем кровь для нужд медицинских учреждений. Необходимо делать все, что в наших силах, чтобы в жизни стало больше добра и света», — сказал гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Волонтерские мероприятия стали традицией «Газпромнефть-СМ». В компании постоянно растет число тех, кто готов вступить в ряды волонтеров и оказывать бескорыстную помощь.