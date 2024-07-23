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Более 3000 человек на юге Омской области остались без воды из-за крупной аварии

Более 3000 человек на юге Омской области остались без воды из-за крупной аварии

23 июля 2024, 04:48
Фото: Прокуратура Омской области
На время устранения прорыва для жителей Русской Поляны привезли автоцистерну с питьевой водой.

В понедельник, 22 июля, произошел прорыв сразу на трех участках водопроводных сетей в поселке Русская Поляна. Из-за этого, по информации прокуратуры, «из строя вышли» две водозаборные скважины. На время приостановки их работы без воды остались более 3000 тысяч жителей и соцобъекты.

Устранением аварийной ситуации занимаются специалисты «Русводоканала». А для жителей Русской Поляны пока установили автоцистерну с питьевой водой.

«Функционируют водозаборные колонки с работающих участков водопроводных сетей, для маломобильных категорий населения организован подвоз воды», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Повреждены три участка водопроводных сетейПовреждены три участка водопроводных сетей
Повреждены три участка водопроводных сетей
Фото: Прокуратура Омской области

Прокуратура Русско-Полянского района проконтролирует восстановление водоснабжения в поселке.

Ранее Город55 рассказывал об очередных масштабных отключениях воды в Омске. Ремонтные работы запланированы на 25 июля.

Запасаемся водой. В Омскводоканале предупредили о скором отключении водоснабжения
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Прокуратура#Водоснабжение#Отключение воды#Прорыв трубы#Новости#Вода#Русско-Полянский район#Коммунальная авария
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