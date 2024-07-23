Более 3000 человек на юге Омской области остались без воды из-за крупной аварии

В понедельник, 22 июля, произошел прорыв сразу на трех участках водопроводных сетей в поселке Русская Поляна. Из-за этого, по информации прокуратуры, «из строя вышли» две водозаборные скважины. На время приостановки их работы без воды остались более 3000 тысяч жителей и соцобъекты.