Более 3000 человек на юге Омской области остались без воды из-за крупной аварии

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Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:57
В понедельник, 22 июля, произошел прорыв сразу на трех участках водопроводных сетей в поселке Русская Поляна. Из-за этого, по информации прокуратуры, «из строя вышли» две водозаборные скважины. На время приостановки их работы без воды остались более 3000 тысяч жителей и соцобъекты.
Устранением аварийной ситуации занимаются специалисты «Русводоканала». А для жителей Русской Поляны пока установили автоцистерну с питьевой водой.
«Функционируют водозаборные колонки с работающих участков водопроводных сетей, для маломобильных категорий населения организован подвоз воды», — отметили в пресс-службе прокуратуры.
Прокуратура Русско-Полянского района проконтролирует восстановление водоснабжения в поселке.
Ранее Город55 рассказывал об очередных масштабных отключениях воды в Омске. Ремонтные работы запланированы на 25 июля.