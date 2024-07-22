gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Омская прокуратура заинтересовалась затоплением ранее горевших домов на 19-й Линии

Омская прокуратура заинтересовалась затоплением ранее горевших домов на 19-й Линии

22 июля 2024, 10:14
Фото: Прокуратура Омской области
В настоящий момент разлив воды из колонки ликвидировали, затопленную территорию обещают осушить.

Частный сектор по улице 19-я Линия в Центральном округе за несколько дней столкнулся сначала с пожаром, а затем с затоплением. Источником потопа, как ранее писал Город55, стал люк возле водозаборной колонки.

На месте подтопления с проверкой сегодня побывали представители прокуратуры. В ходе проверки они выяснили, что вода вышла из колодца колонки рядом с местом воспламенения газовоздушной смеси.

Частный сектор на 19-й ЛинииЧастный сектор на 19-й Линии
Частный сектор на 19-й Линии
Фото: Прокуратура Омской области

К моменту приезда сотрудников прокуратуры аварийная бригада «Водоканала», правда, уже ликвидировала потоп.

«Работы по осушению затопленной территории, восстановлению электроснабжения и газоснабжения поставлены в прокуратуре округа на контроль», — отметили в ведомстве.

Напомним, что крупный пожар в районе 19-й Линии произошел в субботу. Огнем были охвачены десятки домов, в одном из них пожарные обнаружили тело одного погибшего мужчины. В омском следкоме из-за пожара возбудили уголовное дело.

Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Происшествия#Омск#Прокуратура#Пожары#Новости#Частный сектор#Проверка прокуратуры#Затопление
Подпишитесь
Ближе к природе. Во сколько обойдется поездка в Казахстан в 2024 году
Сегодня, 06:00
Проект ремонта Комсомольского моста в Омске прошел окончательную экспертизу
Сегодня, 07:30
По гарантии. Омская G-Drive Арена закрылась на плановый ремонт
Сегодня, 03:03
«Не сожгли, так затопят». Омичи на 19-й Линии столкнулись с потопом после пожара
Сегодня, 07:12
Ливни и штормовой ветер. Омичей предупредили об опасном изменении погоды
Сегодня, 11:33
Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере
Сегодня, 06:50