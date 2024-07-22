Омская прокуратура заинтересовалась затоплением ранее горевших домов на 19-й Линии

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Частный сектор по улице 19-я Линия в Центральном округе за несколько дней столкнулся сначала с пожаром, а затем с затоплением. Источником потопа, как ранее писал Город55, стал люк возле водозаборной колонки.
На месте подтопления с проверкой сегодня побывали представители прокуратуры. В ходе проверки они выяснили, что вода вышла из колодца колонки рядом с местом воспламенения газовоздушной смеси.
К моменту приезда сотрудников прокуратуры аварийная бригада «Водоканала», правда, уже ликвидировала потоп.
«Работы по осушению затопленной территории, восстановлению электроснабжения и газоснабжения поставлены в прокуратуре округа на контроль», — отметили в ведомстве.
Напомним, что крупный пожар в районе 19-й Линии произошел в субботу. Огнем были охвачены десятки домов, в одном из них пожарные обнаружили тело одного погибшего мужчины. В омском следкоме из-за пожара возбудили уголовное дело.