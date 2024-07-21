Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске

Как сообщается, причиной пожара стала утечка из подземного газопровода: о разгерметизации коммуникаций и характерном запахе местные жители сообщили в газовую службу, но избежать воспламенения газовоздушной смеси не удалось. Хлопок газа привел к пожару, а огонь очень быстро перекинулся на следующий дом — в котором и находился единственный погибший, 59-летний мужчина. Всего в пожаре сгорело 5 домов, а следы обгорания обнаружили на 21 строении.