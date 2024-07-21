Следком возбудил уголовное дело из-за пожара, уничтожившего 5 частных домов в Омске

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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В пресс-центре Следственного управления СК РФ по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела из-за крупного пожара, случившегося в Центральном округе Омска: по мнению следствия, возгорание — результат оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой гибель человека (ст. 238 УК РФ).
Как сообщается, причиной пожара стала утечка из подземного газопровода: о разгерметизации коммуникаций и характерном запахе местные жители сообщили в газовую службу, но избежать воспламенения газовоздушной смеси не удалось. Хлопок газа привел к пожару, а огонь очень быстро перекинулся на следующий дом — в котором и находился единственный погибший, 59-летний мужчина. Всего в пожаре сгорело 5 домов, а следы обгорания обнаружили на 21 строении.
Проводится проверка: представители ведомства исследуют место происшествия, ведутся допросы очевидцев, местных жителей и сотрудников газовой службы.
Напомним, первые сообщения о пожаре стали появляться в пятницу около 15 часов дня: огонь охватил два дома в квартале частного сектора по улицам 19-я и 20-я Линии. Для предотвращения несчастных случаев, энергетики отключили от газоснабжения 800 абонентов, кроме того было ограничено и электроснабжение почти 100 домов. Как сообщил Владимир Шнипко, министр энергетики региона, подземный газопровод потерял герметичность из-за проседания влажного грунта.