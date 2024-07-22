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Две иностранки устроили дебош в офисе турфирмы в Таиланде из-за отмены экскурсии

22 июля 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
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Женщины-туристки отдыхали в Таиланде и решили отправиться в тур по заливам в провинции Пханг-Нга, однако экскурсия не состоялась, из-за чего путешественницы разгромили офис турфирмы.

Две иностранки разгромили офис турфирмы в Таиланде из-за несостоявшейся экскурсии, об инциденте рассказали «Новости Пхукета».

Источник сообщает, что во время путешествия женщины решили отправиться в тур по заливам в провинции Пханг-Нга. Они обратились в турагентство, оплатили поездку, однако в назначенный день экскурсия так и не состоялась.

Туристки решили обратиться в офис компании, у которой покупали билеты на экскурсию. Они устроили скандал и разгромили помещение. В туристической полиции сообщили, что дебоширки признали свою вину и согласились компенсировать убытки. При этом, вернули деньги за сорванную экскурсию самим путешественницам, не уточняется.

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#Анастасия Баянова#Туризм#Путешественник#Турагенства#Путешествие#Туроператоры#Турист#Турагентство#Туры
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