Две иностранки устроили дебош в офисе турфирмы в Таиланде из-за отмены экскурсии

Туристки решили обратиться в офис компании, у которой покупали билеты на экскурсию. Они устроили скандал и разгромили помещение. В туристической полиции сообщили, что дебоширки признали свою вину и согласились компенсировать убытки. При этом, вернули деньги за сорванную экскурсию самим путешественницам, не уточняется.