Две иностранки устроили дебош в офисе турфирмы в Таиланде из-за отмены экскурсии

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Две иностранки разгромили офис турфирмы в Таиланде из-за несостоявшейся экскурсии, об инциденте рассказали «Новости Пхукета».
Источник сообщает, что во время путешествия женщины решили отправиться в тур по заливам в провинции Пханг-Нга. Они обратились в турагентство, оплатили поездку, однако в назначенный день экскурсия так и не состоялась.
Туристки решили обратиться в офис компании, у которой покупали билеты на экскурсию. Они устроили скандал и разгромили помещение. В туристической полиции сообщили, что дебоширки признали свою вину и согласились компенсировать убытки. При этом, вернули деньги за сорванную экскурсию самим путешественницам, не уточняется.