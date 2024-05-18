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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

иллюстрация

Путешествия по миру: омичи все чаще берут с собой за границу собак и кошек

18 мая 2024, 12:23
Фото: Город55
иллюстрация
В начале 2024 года 52 кошки и собаки из Омской области вместе с хозяевами отправились за границу. Они выбрали для путешествий Турцию, Германию, Сербию, Грузию, Италию, Польшу, Испанию и Болгарию.

В начале 2024 года 52 кошки и собаки из Омской области вместе со своими хозяевами отправились за границу. Среди стран, которые выбрали путешественники, были Турция, Германия, Сербия, Грузия, Италия, Польша, Испания и Болгария.

В Россельхознадзоре уточнили, что омичи получили необходимые ветеринарные сертификаты для вывоза своих питомцев за границу. Эти сертификаты можно сравнить с «загранпаспортами» для животных.

Отметим, что каждая авиакомпания имеет свои правила перевозки животных. Например, в авиакомпании S7 необходимо учитывать вес питомца вместе с переноской при покупке билета. Питомца можно перевезти:

  • под креслом (до 10 кг);
  • на кресле (до 23 кг);
  • в багаже (до 50 кг).

Кстати, для перелетов по России требуется только наличие ветеринарного паспорта с отметками о прививках и билета.

Обновленные нормы перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа действуют с 1 сентября
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