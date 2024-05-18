Путешествия по миру: омичи все чаще берут с собой за границу собак и кошек

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В начале 2024 года 52 кошки и собаки из Омской области вместе со своими хозяевами отправились за границу. Среди стран, которые выбрали путешественники, были Турция, Германия, Сербия, Грузия, Италия, Польша, Испания и Болгария.
В Россельхознадзоре уточнили, что омичи получили необходимые ветеринарные сертификаты для вывоза своих питомцев за границу. Эти сертификаты можно сравнить с «загранпаспортами» для животных.
Отметим, что каждая авиакомпания имеет свои правила перевозки животных. Например, в авиакомпании S7 необходимо учитывать вес питомца вместе с переноской при покупке билета. Питомца можно перевезти:
Кстати, для перелетов по России требуется только наличие ветеринарного паспорта с отметками о прививках и билета.