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Published Сегодня, 05:36

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Updated Сегодня, 05:38

Андрей Пуляев

Лас-Вегас ждет. Участник команды омского бойца Шлеменко сразится за контракт с UFC

21 июля 2024, 05:36
Фото: Telegram-канал школы единоборств «Шторм»
Андрей Пуляев

Представитель школы омского бойца Шлеменко сразится в главном бою турнира UFC

Андрей Пуляев, успешно выступавший на омских турнирах Shlemenko FC, выйдет в октагон в главном бою турнира президента UFC.

Как сообщается в Telegram-канале школы «Шторм», бой в рамках турнира Даны Уайта состоится 27 августа в Лас-Вегасе. Примечательно, что это состязание является отборочным: по его итогам участники получают возможность заключить контракт с UFC — «лучшей лигой мира», как отмечается в сообщении.

расписание боев 27 августа на турнире Даны Уайтарасписание боев 27 августа на турнире Даны Уайта
расписание боев 27 августа на турнире Даны Уайта
Фото: Telegram-канал школы единоборств «Шторм»

Соперником новосибирского бойца станет Лиам Андерсен (в США он так же известен как «Белая вдова»), а оба поединщика — представители средней весовой категории.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выступлении на «Штормфесте» (0+), мероприятии от школы единоборств «Шторм», омской музыкальной группы «25/17».

Для земляков. В Омске на «Штормфесте» выступит группа «25/17»
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#Илья Скобин#Спорт#Омск#Турнир#Новости#Шторм#Бой#Октагон#Шлеменко#Лас-Вегас#UFC
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