Лас-Вегас ждет. Участник команды омского бойца Шлеменко сразится за контракт с UFC

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Как сообщается в Telegram-канале школы «Шторм», бой в рамках турнира Даны Уайта состоится 27 августа в Лас-Вегасе. Примечательно, что это состязание является отборочным: по его итогам участники получают возможность заключить контракт с UFC — «лучшей лигой мира», как отмечается в сообщении.
Соперником новосибирского бойца станет Лиам Андерсен (в США он так же известен как «Белая вдова»), а оба поединщика — представители средней весовой категории.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выступлении на «Штормфесте» (0+), мероприятии от школы единоборств «Шторм», омской музыкальной группы «25/17».