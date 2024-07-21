Лас-Вегас ждет. Участник команды омского бойца Шлеменко сразится за контракт с UFC

Как сообщается в Telegram-канале школы «Шторм», бой в рамках турнира Даны Уайта состоится 27 августа в Лас-Вегасе. Примечательно, что это состязание является отборочным: по его итогам участники получают возможность заключить контракт с UFC — «лучшей лигой мира», как отмечается в сообщении.