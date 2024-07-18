Для земляков. В Омске на «Штормфесте» выступит группа «25/17»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Омске готовятся к проведению пятого фестиваля здорового образа жизни «Штормфест». Он состоится во вторую субботу августа, 10 числа. Стало известно, кто выступит в этот день для омичей и гостей города.
В школе единоборств «Шторм» сообщают, что на сцену с бесплатным концертом выйдут Андрей Позднухов и Антон Завьялов. Их группа «25/17» давно получила признание не только слушателей родного края, но и жителей других регионов.
Музыканты исполнят известные хиты «Жду чуда», «Звезда», «В нашем маленьком городе», «Подорожник» и другие свои песни. Концерт запланирован на 20:00.
Фестиваль пройдет на площадке Сибирского кадетского корпуса по улице Ленина. Праздник здорового образа жизни начнется в 15:00. Вход сделают бесплатным.
Ранее Город55 писал о звездных гостях, которые посетят Омск в День города. Среди них также есть земляки — группа «5УТРА».