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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

иллюстрация

Для земляков. В Омске на «Штормфесте» выступит группа «25/17»

18 июля 2024, 09:37
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске на «Штормфесте» выступит группа «25/17»

Все желающие смогут посетить как фестиваль, так и концерт.

В Омске готовятся к проведению пятого фестиваля здорового образа жизни «Штормфест». Он состоится во вторую субботу августа, 10 числа. Стало известно, кто выступит в этот день для омичей и гостей города.

В школе единоборств «Шторм» сообщают, что на сцену с бесплатным концертом выйдут Андрей Позднухов и Антон Завьялов. Их группа «25/17» давно получила признание не только слушателей родного края, но и жителей других регионов.

Музыканты исполнят известные хиты «Жду чуда», «Звезда», «В нашем маленьком городе», «Подорожник» и другие свои песни. Концерт запланирован на 20:00.

Фестиваль пройдет на площадке Сибирского кадетского корпуса по улице Ленина. Праздник здорового образа жизни начнется в 15:00. Вход сделают бесплатным.

Ранее Город55 писал о звездных гостях, которые посетят Омск в День города. Среди них также есть земляки — группа «5УТРА».

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#Алина Ясинская#Общество#Омск#Омская область#Россия#Фестиваль#Новости#Концерт#Шторм Fest#25/17
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