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Updated Сегодня, 06:16

Омичам напомнили, какие бесплатные концерты пройдут в городе до конца лета

Продолжение фестиваля. Какие бесплатные концерты пройдут в Омске до конца лета

20 июля 2024, 06:16
Фото: 1MI

Омичам напомнили, какие бесплатные концерты пройдут в городе до конца лета

В Омске продолжается череда бесплатных концертов приглашенных звезд. Вчера на сцене Зеленого острова выступила группа RASA, до этого на Соборной площади тысячи горожан собрал Тимати. Какие еще концерты ждут омичей до конца лета — в материале Города55.

С начала лета в Омске прошли несколько крупных концертов, на которых для омичей бесплатно выступили приглашенные звезды. 1 июня на сцену парка Зеленый остров вышли Амирчик, группа Dabro, Galibri & Mavik и певица Юлианна Караулова. Там же 12 июня выступила группа «Белый орел», а 21 июня состоялся концерт певицы Мии Бойки (MIA BOYKA). В преддверии Дня молодежи в Омск приезжали Егор Шип и SLAME.

После, 29 июня, на Соборной площади тысячи омичей собрали Тимати и Мари Краймбрери, 6 июля город посетила Люся Чеботина, а вчера жители и гости города подпевали хитам группы RASA.

И это далеко не все мероприятия, запланированные на это лето. Омичей ждет еще несколько бесплатных концертов с участием известных исполнителей. Ближайший состоится 3 августа, на День Города в Омске выступит группа «Пицца». Кроме того, для гостей праздника на сцену выйдут группа «5УТРА» и звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский.

10 августа на фестивале «Штормфест» состоится выступление омской группы «25/17», 17 августа в Омск приедут группа GAYAZOV$ BROTHER$ и Анна Семенович. В последний день лета, 31 августа, для горожан выступит Niletto, а в начале осени, 2 сентября — Милана Хаметова.

Для земляков. В Омске на «Штормфесте» выступит группа «25/17»
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