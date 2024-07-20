Продолжение фестиваля. Какие бесплатные концерты пройдут в Омске до конца лета

И это далеко не все мероприятия, запланированные на это лето. Омичей ждет еще несколько бесплатных концертов с участием известных исполнителей. Ближайший состоится 3 августа, на День Города в Омске выступит группа «Пицца». Кроме того, для гостей праздника на сцену выйдут группа «5УТРА» и звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский.