Продолжение фестиваля. Какие бесплатные концерты пройдут в Омске до конца лета

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
С начала лета в Омске прошли несколько крупных концертов, на которых для омичей бесплатно выступили приглашенные звезды. 1 июня на сцену парка Зеленый остров вышли Амирчик, группа Dabro, Galibri & Mavik и певица Юлианна Караулова. Там же 12 июня выступила группа «Белый орел», а 21 июня состоялся концерт певицы Мии Бойки (MIA BOYKA). В преддверии Дня молодежи в Омск приезжали Егор Шип и SLAME.
После, 29 июня, на Соборной площади тысячи омичей собрали Тимати и Мари Краймбрери, 6 июля город посетила Люся Чеботина, а вчера жители и гости города подпевали хитам группы RASA.
И это далеко не все мероприятия, запланированные на это лето. Омичей ждет еще несколько бесплатных концертов с участием известных исполнителей. Ближайший состоится 3 августа, на День Города в Омске выступит группа «Пицца». Кроме того, для гостей праздника на сцену выйдут группа «5УТРА» и звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский.
10 августа на фестивале «Штормфест» состоится выступление омской группы «25/17», 17 августа в Омск приедут группа GAYAZOV$ BROTHER$ и Анна Семенович. В последний день лета, 31 августа, для горожан выступит Niletto, а в начале осени, 2 сентября — Милана Хаметова.