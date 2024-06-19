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солист группы «Пицца»

Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»

19 июня 2024, 03:39
Фото: Официальная страница группы «Вконтакте»
солист группы «Пицца»

Стало известно, кто будет выступать для омичей в День города

На празднование Дня города была приглашена популярная группа «Пицца». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступил исторический парк «Омская крепость».

На День города в Омске выступит группа «Пицца». Это следует из заявки, опубликованной на сайте госзакупок. По условиям контракта, стоимость выступления музыкального коллектива (включая райдер музыкального коллектива) составит 2,9 миллиона рублей.

Коллектив прославился такими песнями, как «Оружие», «Романс», «Улыбка» и «Лифт». В 2014 году группа Pizza была признана «Прорывом года» по версии Муз-ТВ и премии «OOPS! Choice Awards» в области музыки. Песни Pizza звучали в популярных российских сериалах, таких как «Молодежка» и «Два отца и два сына».

Ранее Город55 рассказывал, что ко дню рождения Омска планируется открытие традиционной выставки «Флора-2024», посвященной зеленому строительству, цветоводству и садоводству. Накануне был объявлен аукцион для поиска подрядчиков, которые создадут цветочные композиции для выставки.

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#Омск#Омская область#Россия#Новости
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