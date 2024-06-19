Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»

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Published Сегодня, 03:39
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Коллектив прославился такими песнями, как «Оружие», «Романс», «Улыбка» и «Лифт». В 2014 году группа Pizza была признана «Прорывом года» по версии Муз-ТВ и премии «OOPS! Choice Awards» в области музыки. Песни Pizza звучали в популярных российских сериалах, таких как «Молодежка» и «Два отца и два сына».
Ранее Город55 рассказывал, что ко дню рождения Омска планируется открытие традиционной выставки «Флора-2024», посвященной зеленому строительству, цветоводству и садоводству. Накануне был объявлен аукцион для поиска подрядчиков, которые создадут цветочные композиции для выставки.