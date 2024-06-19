Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»

Коллектив прославился такими песнями, как «Оружие», «Романс», «Улыбка» и «Лифт». В 2014 году группа Pizza была признана «Прорывом года» по версии Муз-ТВ и премии «OOPS! Choice Awards» в области музыки. Песни Pizza звучали в популярных российских сериалах, таких как «Молодежка» и «Два отца и два сына».