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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Тысячи омичей пришли посмотреть на любимых звезд

Услышал весь район. На концерте в омском парке «Вокруг света» шумно отожгли звезды

2 июня 2024, 06:14
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Тысячи омичей пришли посмотреть на любимых звезд

Для омичей на день рождения парка устроили пятичасовой концерт популярных звезд

Свой второй день рождения парк «Вокруг света» отметил открытием сразу 11 новых аттракционов и бесплатным масштабным концертом четырех артистов. В этот день на «Зеленом острове» было море песен, танцев и слез радости. Подробнее обо всем — в репортаже Города55.

1 июня семейный парк «Вокруг света» отпраздновал сразу два события — собственный день рождения (парк открыли два года назад) и День защиты детей. На отремонтированной современной сцене в честь этого устроили бесплатный многочасовой концерт (0+), во время которого выступить успели сразу четыре крупных артиста — Амирчик, группы Dabro, Galibri & Mavik и певица Юлианна Караулова.

Хоть выступления звезд и были запланированы только с 4-х часов, уже утром в парк начали «стекаться» омичи с родными и друзьями. Из-за этого несколько часов на Красном пути, в районе «Зеленого острова», было затруднено движение и сохранялись пробки. К моменту Х рядом со сценой уже яблоку негде было упасть.

Сотни людей спешат на концертСотни людей спешат на концерт
В ожидании концертаВ ожидании концерта
В ожидании концертаВ ожидании концерта
Сотни людей спешат на концерт
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Юлианна Караулова также стала ведущей шоу. Перед омичами она предстала в стильном белоснежном брючном костюме. Ее соведущим кстати стал солист вокальной группы «Премьер» и артист Омской филармонии Вячеслав Дюднев.

Ведущие Юлианна Караулова и Вячеслав ДюдневВедущие Юлианна Караулова и Вячеслав Дюднев
Ведущие Юлианна Караулова и Вячеслав Дюднев
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Первым на сцену под бурные овации зрителей вышел молодой певец из Киргизии Амирчик. Он исполнил известные хиты «Эта любовь», «Минимум раз», «Либо люби», «Розовый вечер» (привет фанатам «Ласкового мая») и другие популярные песни из своего репертуара.

Амирчик с песней «Розовый вечер»
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

Затянутое тучами небо и начавшийся небольшой дождь нисколько не помешали зажигательному выступлению певца. Со сцены Амирчик успел признаться, что вспотел.

«Если чуть-чуть воняет, это я. Но я артист, мне можно», — сказал популярный у молодежи исполнитель.
Амирчик поет песню «Эта любовь»
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

Затем в музыкальной программе возникла небольшая пауза: прервались для второго важного события парка «Вокруг света» — запуска 11 новых аттракционов (жители и гости города могут прокатиться на них со вчерашнего дня, 1 июня).

«Мы смогли достичь, чего хотели и о чем мечтали. Хочу поблагодарить директора парка (Дарья Толмачева, — прим. Ред.), она всю себя отдает этому парку, этому острову. Мы обещаем, что каждый год будем вас удивлять и дальше двигаться вперед», — отметил руководитель компании «ОмскСайдингИнвест» и инвестор парка Хусайн Закриев.

Третью очередь аттракционов первые лица области — губернатор Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, сенатор Иван Евстифеев — вместе с руководством парка и семьей Хусайна Закриева запустили, нажав на пусковые механизмы. Среди новых аттракционов — «Американские горки», «Сказочная карусель», «Мини автодром», «Вверх» (воздушные шары), «Детское колесо обозрения», «Чудеса на виражах», «Диско» и др.

Открытие 3-й очереди паркаОткрытие 3-й очереди парка
Запуск 11 новых аттракционов в парке "Вокруг света"Запуск 11 новых аттракционов в парке "Вокруг света"
Американские горки - новый аттракцион в паркеАмериканские горки - новый аттракцион в парке
Открытие 3-й очереди парка
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Второй для омичей выступила группа Galibri & Mavik (Евгений Трухин и Александр Фоменков). Толпу они зажгли своими самыми популярными треками «Федерико Феллини», «Чак Норрис», «Стивен Стигал».

На сцене группа Galibri & MavikНа сцене группа Galibri & Mavik
Небо пока еще пасмурноеНебо пока еще пасмурное
На сцене группа Galibri & Mavik
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Артисты зажигают под «Федерико Феллини»
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

Не обошлось без исполнения «Ягоды Малинки». Над этим треком Трухин и Фоменков вместе работали для Хабиба. Со сцены группа как раз и записала для него видеопоздравление с днем рождения (1 июня Хабибу исполнилось 34 года, — прим. Ред.). Прозвучала и лирическая песня «Взгляни на небо». Кому-то она может быть известна еще со времен группы «Дыши», солистом которой в 2000-х был Александр Фоменков. К концу выступления Galibri & Mavik разогнали тучи, на небе наконец-то выглянуло солнце.

Популярный в 2000-х трек «Взгляни на небо»
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

В перерывах между выступлениями ведущий Вячеслав Дюднев спустился к зрителям и раздал заранее подписанные артистами фотокарточки. На всех автографов, конечно, не хватило: повезло тем, кто стоял в первых рядах. Некоторые юные омички, получив заветный автограф любимого исполнителя, даже не могли сдержать слез.

Омичи с автографами звездОмичи с автографами звезд
Омичи с автографами звезд
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

После ребят из группы Galibri & Mavik на сцену для выступления вышла Юлианна Караулова. Свой белый костюм она сменила на дерзкий красный наряд. Певица зажгла всех своими хитами и сексуальными танцами, и активно призывала присутствующих не стесняться и подпевать. Для зрителей Караулова спела как известные хиты, так и более новые песни: «Градусы», «Ты не такой», «Попытка», «Внеорбитные», «Дикая пума».

Танцы под «Дикую пуму»
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

В последнее время современные исполнители перепевают хиты 1990-х-2000-х: Караулова тоже в их числе с песней Ирины Аллегровой «Угонщица». Слова излишни — певица отжигает, а омичи всех возрастов подпевают ей «Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального?».

Караулова перепела «Угонщицу» Аллегровой
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

Отметим, что Юлианна Караулова — единственная из четырех приглашенных артистов спустилась к зрителям на площадь и подошла вплотную к забору, отделяющему сцену от зрителей. Певица в этот момент исполняла трек «Внеорбитные». В первых рядах, ожидаемо, творилось что-то невообразимое. Юные поклонницы кричали: «Я люблю тебя».

Юлианна Караулова спустилась к омичамЮлианна Караулова спустилась к омичам
Юлианна Караулова спустилась к омичамЮлианна Караулова спустилась к омичам
Юлианна Караулова спустилась к омичам
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Юлианна Караулова спела «Внеорбитные» в толпе
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

Ну, а завершился масштабный праздник в парке «Вокруг света» выходом душевной группы Dabro из Казани. Братья Иван и Михаил Засидкевичи много общались со зрителями, читали стихи со сцены и делились историей создания своих треков. Конечно же, в этот вечер прозвучали хиты группы Dabro — «Юность», «На часах ноль-ноль», «Мой путь», Услышит весь район», «На крыше».

Группа DabroГруппа Dabro
Группа DabroГруппа Dabro
Группа DabroГруппа Dabro
Группа Dabro
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

Группе Dabro омичи, кажется, подпевали больше всего. Хотя, возможно, просто к этому моменту все окончательно раскрепостились. Но фанатов коллектива в этот вечер точно было много: в толпе виднелись флаги, плакаты и тамбурины.

Dabro вместе с омичами исполняют «На часах ноль-ноль»
Видео: Юлия Истомина / gorod55.ru

После выступления специально заготовленный тамбурин братья Засидкевичи вручили юной поклоннице Кате, которая принесла с собой на концерт плакат с красным сердцем «Омск и Dabro».

«С самого начала концерта мы видели этот плакат», — сказал один из братьев и позвал его автора на сцену.
Выступление группы Dabro подошло к концуВыступление группы Dabro подошло к концу
Выступление группы Dabro подошло к концуВыступление группы Dabro подошло к концу
Ведущие прощаются с омичамиВедущие прощаются с омичами
Выступление группы Dabro подошло к концу
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

После пяти часов музыки и выступлений звезд тысячи омичей отправились к остановкам. Не всем, правда, повезло быстро забраться в автобус. Но в хорошую погоду дожидаться транспорта не так грустно.

Концерт завершился, зрители расходятсяКонцерт завершился, зрители расходятся
На остановках аншлагНа остановках аншлаг
Обратная сторона массовых мероприятийОбратная сторона массовых мероприятий
Концерт завершился, зрители расходятся
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru

В целом стоит сказать, что праздник в парке «Вокруг света» получился масштабным и громким. Да и выбор звезд многих порадовал, учитывая, что иногда даже День города празднуется не с таким размахом.

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