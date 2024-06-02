Услышал весь район. На концерте в омском парке «Вокруг света» шумно отожгли звезды

Не обошлось без исполнения «Ягоды Малинки». Над этим треком Трухин и Фоменков вместе работали для Хабиба. Со сцены группа как раз и записала для него видеопоздравление с днем рождения (1 июня Хабибу исполнилось 34 года, — прим. Ред.). Прозвучала и лирическая песня «Взгляни на небо». Кому-то она может быть известна еще со времен группы «Дыши», солистом которой в 2000-х был Александр Фоменков. К концу выступления Galibri & Mavik разогнали тучи, на небе наконец-то выглянуло солнце.