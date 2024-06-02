Услышал весь район. На концерте в омском парке «Вокруг света» шумно отожгли звезды

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
1 июня семейный парк «Вокруг света» отпраздновал сразу два события — собственный день рождения (парк открыли два года назад) и День защиты детей. На отремонтированной современной сцене в честь этого устроили бесплатный многочасовой концерт (0+), во время которого выступить успели сразу четыре крупных артиста — Амирчик, группы Dabro, Galibri & Mavik и певица Юлианна Караулова.
Хоть выступления звезд и были запланированы только с 4-х часов, уже утром в парк начали «стекаться» омичи с родными и друзьями. Из-за этого несколько часов на Красном пути, в районе «Зеленого острова», было затруднено движение и сохранялись пробки. К моменту Х рядом со сценой уже яблоку негде было упасть.
Юлианна Караулова также стала ведущей шоу. Перед омичами она предстала в стильном белоснежном брючном костюме. Ее соведущим кстати стал солист вокальной группы «Премьер» и артист Омской филармонии Вячеслав Дюднев.
Первым на сцену под бурные овации зрителей вышел молодой певец из Киргизии Амирчик. Он исполнил известные хиты «Эта любовь», «Минимум раз», «Либо люби», «Розовый вечер» (привет фанатам «Ласкового мая») и другие популярные песни из своего репертуара.
Затянутое тучами небо и начавшийся небольшой дождь нисколько не помешали зажигательному выступлению певца. Со сцены Амирчик успел признаться, что вспотел.
«Если чуть-чуть воняет, это я. Но я артист, мне можно», — сказал популярный у молодежи исполнитель.
Затем в музыкальной программе возникла небольшая пауза: прервались для второго важного события парка «Вокруг света» — запуска 11 новых аттракционов (жители и гости города могут прокатиться на них со вчерашнего дня, 1 июня).
«Мы смогли достичь, чего хотели и о чем мечтали. Хочу поблагодарить директора парка (Дарья Толмачева, — прим. Ред.), она всю себя отдает этому парку, этому острову. Мы обещаем, что каждый год будем вас удивлять и дальше двигаться вперед», — отметил руководитель компании «ОмскСайдингИнвест» и инвестор парка Хусайн Закриев.
Третью очередь аттракционов первые лица области — губернатор Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, сенатор Иван Евстифеев — вместе с руководством парка и семьей Хусайна Закриева запустили, нажав на пусковые механизмы. Среди новых аттракционов — «Американские горки», «Сказочная карусель», «Мини автодром», «Вверх» (воздушные шары), «Детское колесо обозрения», «Чудеса на виражах», «Диско» и др.
Второй для омичей выступила группа Galibri & Mavik (Евгений Трухин и Александр Фоменков). Толпу они зажгли своими самыми популярными треками «Федерико Феллини», «Чак Норрис», «Стивен Стигал».
Не обошлось без исполнения «Ягоды Малинки». Над этим треком Трухин и Фоменков вместе работали для Хабиба. Со сцены группа как раз и записала для него видеопоздравление с днем рождения (1 июня Хабибу исполнилось 34 года, — прим. Ред.). Прозвучала и лирическая песня «Взгляни на небо». Кому-то она может быть известна еще со времен группы «Дыши», солистом которой в 2000-х был Александр Фоменков. К концу выступления Galibri & Mavik разогнали тучи, на небе наконец-то выглянуло солнце.
В перерывах между выступлениями ведущий Вячеслав Дюднев спустился к зрителям и раздал заранее подписанные артистами фотокарточки. На всех автографов, конечно, не хватило: повезло тем, кто стоял в первых рядах. Некоторые юные омички, получив заветный автограф любимого исполнителя, даже не могли сдержать слез.
После ребят из группы Galibri & Mavik на сцену для выступления вышла Юлианна Караулова. Свой белый костюм она сменила на дерзкий красный наряд. Певица зажгла всех своими хитами и сексуальными танцами, и активно призывала присутствующих не стесняться и подпевать. Для зрителей Караулова спела как известные хиты, так и более новые песни: «Градусы», «Ты не такой», «Попытка», «Внеорбитные», «Дикая пума».
В последнее время современные исполнители перепевают хиты 1990-х-2000-х: Караулова тоже в их числе с песней Ирины Аллегровой «Угонщица». Слова излишни — певица отжигает, а омичи всех возрастов подпевают ей «Угнала тебя, угнала, ну и что же тут криминального?».
Отметим, что Юлианна Караулова — единственная из четырех приглашенных артистов спустилась к зрителям на площадь и подошла вплотную к забору, отделяющему сцену от зрителей. Певица в этот момент исполняла трек «Внеорбитные». В первых рядах, ожидаемо, творилось что-то невообразимое. Юные поклонницы кричали: «Я люблю тебя».
Ну, а завершился масштабный праздник в парке «Вокруг света» выходом душевной группы Dabro из Казани. Братья Иван и Михаил Засидкевичи много общались со зрителями, читали стихи со сцены и делились историей создания своих треков. Конечно же, в этот вечер прозвучали хиты группы Dabro — «Юность», «На часах ноль-ноль», «Мой путь», Услышит весь район», «На крыше».
Группе Dabro омичи, кажется, подпевали больше всего. Хотя, возможно, просто к этому моменту все окончательно раскрепостились. Но фанатов коллектива в этот вечер точно было много: в толпе виднелись флаги, плакаты и тамбурины.
После выступления специально заготовленный тамбурин братья Засидкевичи вручили юной поклоннице Кате, которая принесла с собой на концерт плакат с красным сердцем «Омск и Dabro».
«С самого начала концерта мы видели этот плакат», — сказал один из братьев и позвал его автора на сцену.
После пяти часов музыки и выступлений звезд тысячи омичей отправились к остановкам. Не всем, правда, повезло быстро забраться в автобус. Но в хорошую погоду дожидаться транспорта не так грустно.
В целом стоит сказать, что праздник в парке «Вокруг света» получился масштабным и громким. Да и выбор звезд многих порадовал, учитывая, что иногда даже День города празднуется не с таким размахом.