Еще один сюрприз. На Дне города для омичей выступит звезда сериала «Универ»

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
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Updated Сегодня, 02:50
Еще одним ярким событием на праздновании Дня города в Омске станет выступление певца Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ». Популярный актер открыл в себе певческий талант и теперь все больше радует своих поклонников. Он выступает в составе группы «Гогунский и друзья», исполняя авторские песни.
Пока неизвестно, сколько получит артист за свое выступление в Омске. По информации «СуперОмска», оплату за концерт обеспечит московский застройщик «Глоракс Групп».
Напомним, что в этом году главным музыкальным событием праздника станет выступление популярной группы «Пицца». Выступление обойдется городу почти в 3 млн рублей. Коллектив известен такими песнями, как «Оружие», «Романс», «Улыбка» и «Лифт».