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Published Сегодня, 02:47

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

иллюстрация

Еще один сюрприз. На Дне города для омичей выступит звезда сериала «Универ»

17 июля 2024, 02:47
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

На Дне города для омичей выступит звезда сериала «Универ»

Виталий Гогунский знаком многим по роли в сериале «Универ». Сейчас он успешный певец, выступающий вместе со своей группой.

Еще одним ярким событием на праздновании Дня города в Омске станет выступление певца Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ». Популярный актер открыл в себе певческий талант и теперь все больше радует своих поклонников. Он выступает в составе группы «Гогунский и друзья», исполняя авторские песни.

Пока неизвестно, сколько получит артист за свое выступление в Омске. По информации «СуперОмска», оплату за концерт обеспечит московский застройщик «Глоракс Групп».

Напомним, что в этом году главным музыкальным событием праздника станет выступление популярной группы «Пицца». Выступление обойдется городу почти в 3 млн рублей. Коллектив известен такими песнями, как «Оружие», «Романс», «Улыбка» и «Лифт».

Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»
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