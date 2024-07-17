Еще один сюрприз. На Дне города для омичей выступит звезда сериала «Универ»

Еще одним ярким событием на праздновании Дня города в Омске станет выступление певца Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ». Популярный актер открыл в себе певческий талант и теперь все больше радует своих поклонников. Он выступает в составе группы «Гогунский и друзья», исполняя авторские песни.