Земляки в гостях. В Омске на День города бесплатно выступит группа «5УТРА»

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Стало известно, кто еще выступит с бесплатным концертом на День города в Омске. Эту группу должны особенно хорошо знать омичи.
Как пишет портал Om1.ru, в празднике поучаствует группа «5УТРА». Концерт планируется на одной из площадок на территории Омской крепости. Пока неизвестно, во сколько точно ждать исполнителей, эта информация появится дополнительно.
Ранее Город55 писал о том, что на День города в Омске приедет группа «Пицца». Музыканты бесплатно выступят на Соборной площади. Кроме того, в гости по такому случаю приедет звезда сериала «Универ», актер и певец, Виталий Гогунский. Напомним, что праздник состоится 3 августа.