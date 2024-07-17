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Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

иллюстрация

Земляки в гостях. В Омске на День города бесплатно выступит группа «5УТРА»

17 июля 2024, 07:54
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске на День города бесплатно выступит группа «5УТРА»

Поп-исполнители появятся на одной из площадок на территории Омской крепости.

Стало известно, кто еще выступит с бесплатным концертом на День города в Омске. Эту группу должны особенно хорошо знать омичи.

Как пишет портал Om1.ru, в празднике поучаствует группа «5УТРА». Концерт планируется на одной из площадок на территории Омской крепости. Пока неизвестно, во сколько точно ждать исполнителей, эта информация появится дополнительно.

Ранее Город55 писал о том, что на День города в Омске приедет группа «Пицца». Музыканты бесплатно выступят на Соборной площади. Кроме того, в гости по такому случаю приедет звезда сериала «Универ», актер и певец, Виталий Гогунский. Напомним, что праздник состоится 3 августа.

Еще один сюрприз. На Дне города для омичей выступит звезда сериала «Универ»
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Концерт за 2,9 млн. На День города для омичей выступит группа «Пицца»
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