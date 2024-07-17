Земляки в гостях. В Омске на День города бесплатно выступит группа «5УТРА»

Ранее Город55 писал о том, что на День города в Омске приедет группа «Пицца». Музыканты бесплатно выступят на Соборной площади. Кроме того, в гости по такому случаю приедет звезда сериала «Универ», актер и певец, Виталий Гогунский. Напомним, что праздник состоится 3 августа.