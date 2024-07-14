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В Омске из-за машины, протаранившей ограждение, пострадал 11-летний ребенок

Отбросило ограждение: в Омске при ДТП пострадал 11-летний ребенок

14 июля 2024, 04:08
Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Омске из-за машины, протаранившей ограждение, пострадал 11-летний ребенок

За рулем автомобиля был мужчина без водительских прав.

Вчера, 13 июля, в поселке Нефтяников в Омске произошло ДТП с 2 пострадавшими: автомобиль врезался в придорожное ограждение, из-за чего в больнице оказались 36-летняя женщина и 11-летний ребенок.

— Водитель автомобиля ВАЗ-2114 мужчина 2000 года рождения, двигаясь по улице Нефтезаводская, в районе дома №41А не справился с управлением и допустил наезд на ограждение, после чего ограждение отбросило на двух пешеходов, — рассказали в пресс-службе омской ГИБДД.

Оказалось, что у автомобилиста нет водительских прав. Сейчас полиция проводит в связи с случившимся проверку.

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#Николай Эйхвальд#Происшествия#ДТП#Новости
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