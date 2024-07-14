Отбросило ограждение: в Омске при ДТП пострадал 11-летний ребенок

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Вчера, 13 июля, в поселке Нефтяников в Омске произошло ДТП с 2 пострадавшими: автомобиль врезался в придорожное ограждение, из-за чего в больнице оказались 36-летняя женщина и 11-летний ребенок.
— Водитель автомобиля ВАЗ-2114 мужчина 2000 года рождения, двигаясь по улице Нефтезаводская, в районе дома №41А не справился с управлением и допустил наезд на ограждение, после чего ограждение отбросило на двух пешеходов, — рассказали в пресс-службе омской ГИБДД.
Оказалось, что у автомобилиста нет водительских прав. Сейчас полиция проводит в связи с случившимся проверку.