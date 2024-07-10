«Потребителя точно не обрадует»: омские депутаты расширяют «зону санитарной очистки»

Чиновники, предлагая такие изменения, исходят из необходимости наведения порядка в городе. Однако у компаний, на которые могут быть наложены дополнительные обязанности, свое мнение. Самым энергичным противником озвученной сегодня инициативы оказалась Дарья Голушкова, представитель филиала «Россети-Сибирь» «Омскэнерго».