«Потребителя точно не обрадует»: омские депутаты расширяют «зону санитарной очистки»

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Омском городском Совете сегодня, 10 июля, прошло очередное заседание комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Один из пунктов повестки был связан с городскими правилами благоустройства: после публичных слушаний депутатам предложили проект изменений, согласно которым для городских предприятий должна увеличиться площадь территории, подлежащей обязательной уборке.
Так, радиус «зоны санитарной очистки» вокруг торговых комплексов предлагается увеличить с 20 метров до 50, вокруг предприятий с 10 до 20, вокруг воздушных линий электропередачи — с 5 метров до 20.
Чиновники, предлагая такие изменения, исходят из необходимости наведения порядка в городе. Однако у компаний, на которые могут быть наложены дополнительные обязанности, свое мнение. Самым энергичным противником озвученной сегодня инициативы оказалась Дарья Голушкова, представитель филиала «Россети-Сибирь» «Омскэнерго».
— Мы против кратного расширения территории, подлежащей уборке, — заявила Голушкова. — Оно противоречит гражданскому законодательству, которое говорит, что ответственность за содержание лежит на собственнике… Администрация хочет нашими руками обеспечить чистоту и порядок в городе.
Голушкова напомнила депутатам о том, что ее компания финансируется на основании тарифа.
— Выросшие в связи с расширенными обязанностями расходы мы понесем в РЭК, — рассказала она. — РЭК установит потребителям замечательный тариф, который их точно не обрадует. Это забота о потребителях за счет таких потребителей. Призываем взвешенно подойти, оценить последствия рассматриваемой инициативы.
Тем не менее депутаты предложенные им поправки одобрили.
— Конечно, увеличение зоны санитарной очистки тяжело проходит, потому что это дополнительные средства для бизнеса, — признал после заседания замглавы комитета Андрей Никитин. — Например, «Россети» говорят, что это чрезмерно для них, потому что их основной источник дохода — тариф. Но все равно город надо содержать в порядке, и мы должны это обеспечивать. Это основное…
Окончательное решение может быть принято на ближайшем пленарном заседании городского Совета.