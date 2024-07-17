Один в больнице. В Омской области рецидивист выстрелил в полицейских при задержании

В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что хотят отправить подозреваемого под стражу через суд. Отметим, что мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы. До этого подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.