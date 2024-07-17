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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

иллюстрация

Один в больнице. В Омской области рецидивист выстрелил в полицейских при задержании

17 июля 2024, 09:25
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области рецидивист выстрелил в полицейских во время задержания

У мужчины нашли сверток с подозрительным веществом.

В Омской области возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Инцидент произошел вчера вечером, 16 июля, в селе Усть-Заостровка.

Следствие считает, что 27-летний рецидивист во время задержания сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков выстрелил из травматического пистолета в сторону троих сотрудников полиции. Один из них получил непроникающее ранение грудной клетки, был госпитализирован.

Мужчину задержали, а потерпевший получил необходимую медицинскую помощь. Пистолет отправили на баллистическое исследование. У нападавшего нашли сверток фольги с неизвестным веществом. Вероятно, это наркотик. По этому поводу назначена экспертиза.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что хотят отправить подозреваемого под стражу через суд. Отметим, что мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы. До этого подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.

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