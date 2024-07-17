Один в больнице. В Омской области рецидивист выстрелил в полицейских при задержании

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В Омской области возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Инцидент произошел вчера вечером, 16 июля, в селе Усть-Заостровка.
Следствие считает, что 27-летний рецидивист во время задержания сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков выстрелил из травматического пистолета в сторону троих сотрудников полиции. Один из них получил непроникающее ранение грудной клетки, был госпитализирован.
Мужчину задержали, а потерпевший получил необходимую медицинскую помощь. Пистолет отправили на баллистическое исследование. У нападавшего нашли сверток фольги с неизвестным веществом. Вероятно, это наркотик. По этому поводу назначена экспертиза.
В СУ СК РФ по Омской области рассказали, что хотят отправить подозреваемого под стражу через суд. Отметим, что мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы. До этого подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.