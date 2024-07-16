Только хуже. В Омской области пенсионеры остались без воды из-за неудачного ремонта

Работы проводили в прошлом месяце. Организатор — муниципальное предприятие «Водоканал». Однако запланированный ремонт привел к отключению водоснабжения в шести частных домах. Местные жители остались без воды на несколько дней — с 27 июня по 4 июля. Пожилые при этом не могли нормально брать воду из колонки, потому что она находится достаточно далеко.