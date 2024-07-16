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Published Сегодня, 09:42

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Updated Сегодня, 09:44

В Омской области пенсионеры остались без воды из-за неудачного ремонта

Только хуже. В Омской области пенсионеры остались без воды из-за неудачного ремонта

16 июля 2024, 09:42
Фото: прокуратура Омской области

В Омской области пенсионеры остались без воды из-за неудачного ремонта

После вмешательства прокуратуры местная администрация занялась проблемой сельчан.

В региональной прокуратуре сообщили о проверке в Колосовском районе, в селе Строкино. Там вышла из строя рабочая техника, когда проводили ремонт сетей центрального водоснабжения на улице Комсомольская.

Работы проводили в прошлом месяце. Организатор — муниципальное предприятие «Водоканал». Однако запланированный ремонт привел к отключению водоснабжения в шести частных домах. Местные жители остались без воды на несколько дней — с 27 июня по 4 июля. Пожилые при этом не могли нормально брать воду из колонки, потому что она находится достаточно далеко.

Прокуратура внесла представление администрации района и директора «Водоканала». Также возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП. После выезда надзорного ведомства водоснабжение в домах восстановлено.

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#Алина Ясинская#Омск#Омская область#Прокуратура#Россия#Прокуратура Омской области#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Представление
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