Только хуже. В Омской области пенсионеры остались без воды из-за неудачного ремонта

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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В региональной прокуратуре сообщили о проверке в Колосовском районе, в селе Строкино. Там вышла из строя рабочая техника, когда проводили ремонт сетей центрального водоснабжения на улице Комсомольская.
Работы проводили в прошлом месяце. Организатор — муниципальное предприятие «Водоканал». Однако запланированный ремонт привел к отключению водоснабжения в шести частных домах. Местные жители остались без воды на несколько дней — с 27 июня по 4 июля. Пожилые при этом не могли нормально брать воду из колонки, потому что она находится достаточно далеко.
Прокуратура внесла представление администрации района и директора «Водоканала». Также возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП. После выезда надзорного ведомства водоснабжение в домах восстановлено.