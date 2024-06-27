В отпуск или на постоянку. Омичам рассказали, где в Москве недорого снять квартиру

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
До 1 июля в нашей стране будет действовать программа льготной ипотеки с господдержкой. Однако банки уже прекратили прием заявок, как будто программа уже не работает.
Кроме того, одни из крупнейших игроков на ипотечном рынке — «Сбер» и «ДОМ.РФ» — остановили выдачу IT-ипотеки из-за лимитов. Правительство РФ увеличило лимит до 700 млрд рублей, но и дополнительные 200 млрд заканчиваются. Банки принимают заявки, но пока неизвестно, когда возобновятся сделки: все зависит от финансирования Минфином.
Аналогичная ситуация наблюдается и с семейной ипотекой. По данным «ДОМ.РФ», общий лимит по этой программе составляет 4,84 трлн рублей. Однако банки уже выдали кредитов на сумму 4,877 трлн рублей, то есть средства были израсходованы сверх лимита.
Доступность жилья снижается, и если нет возможности сразу заплатить всю сумму за квартиру, то остается только снимать жилье. Особенно остро эта проблема стоит в Москве, где цены на недвижимость очень высокие.
По подсчетам «Новых Известий», даже если среднестатистическая семья купит однокомнатную квартиру в ипотеку по рыночной ставке, у нее останется на жизнь всего 32 тысячи рублей в месяц. А что делать, если семье нужна трехкомнатная квартира?
В старой части Москвы осталось немного доступных по цене квартир. Опираясь на данные «Яндекс Аренды», «НИ» выяснили, где сегодня можно недорого снять трехкомнатную квартиру в столице.
Оказалось, что самая доступная аренда в районе Бирюлево-Западное. Медианная цена — 57 тысяч рублей в месяц. Далее идут Вешняки и Ярославский район — 60 тысяч рублей, и Алтуфьевский — 62 тысячи рублей. Замыкают пятерку наиболее доступных Некрасовка с Косинским-Ухтомским и Бибирево — 65 тысяч рублей.
Стоит отметить, что при выборе жилья цена аренды — один из важных факторов. Однако важно понимать, что вы получите за эти деньги. Не каждая семья готова жить в квартире с некачественным ремонтом или антисанитарией, оставшимися от предыдущих жильцов.
Поэтому, если вы готовы тратить не более 50 тысяч рублей в месяц на аренду жилья, то у нас для вас плохие новости. В старой части Москвы на «Авито» доступно всего 15 предложений. И это не считая новостроек без сантехники, отделки и стен.
Пока самая доступная по цене трехкомнатная квартира сдается за 43 тысячи рублей. Но есть подвох: за эту сумму вы получите «однушку» площадью 34 квадратных метра в хрущевке в Метрогородке. Квартира имеет своеобразный ремонт, разделена перегородками на три спальных зоны, одна из которых находится на кухне.
Далее за 45 тысяч рублей в месяц можно арендовать уже настоящую «трешку» общей площадью 56 квадратных метров в пятиэтажном доме в районе Сходненской поймы. Квартира скромная, без изысков, но с мебелью и всеми необходимыми удобствами.
В тройке самых доступных «трешек» в Москве — предложение в Некрасовке. В этой современной 20-этажной панельной новостройке сдается квартира площадью 65 квадратных метров с базовой отделкой. В ней есть только необходимая мебель: простейшая кухня, сантехника в ванной и туалете, а также несколько одноместных кроватей, расставленных по разным углам комнат.
В самом бюджетном районе Москвы, Бирюлево-Западном, за 56 тысяч рублей в месяц можно арендовать довольно просторную квартиру площадью 60 квадратных метров в 9-этажном доме. Это самое доступное предложение на данный момент.
Конечно, не стоит ожидать роскошного жилья, но и в шок такое предложение не повергает. В квартиру придется добавить свою мебель, но это вполне приемлемый вариант для тех, кто ищет бюджетное жилье.
Если вам кажется, что стоимость аренды квартир в Москве сейчас слишком высока (медианная цена аренды в старой Москве в середине июня составляет 85 тысяч), то это еще «цветочки». В ближайшее время цены могут вырасти еще больше.
По словам Романа Жукова, руководителя сервиса «Яндекс.Аренда», ситуация будет только ухудшаться.
«С июля в силу сезонного фактора спрос и стоимость будут расти, достигнув пиковых показателей в конце лета», — уточнил Жуков.
Смягчить ситуацию может расширение программы семейной ипотеки с 1 июля. Новые правила позволят воспользоваться ей большему числу семей. При этом Минфин предлагает повысить ставку с 6% до 12% для семей с детьми старше 6 лет.
Такой шаг приведет к еще большему сокращению количества доступных квартир и повышению спроса на аренду. В результате людям придется не просто искать недорогие квартиры в Москве, но и рассматривать варианты в отдаленных районах Московской области и даже в соседних регионах.