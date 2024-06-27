В отпуск или на постоянку. Омичам рассказали, где в Москве недорого снять квартиру

Поэтому, если вы готовы тратить не более 50 тысяч рублей в месяц на аренду жилья, то у нас для вас плохие новости. В старой части Москвы на «Авито» доступно всего 15 предложений. И это не считая новостроек без сантехники, отделки и стен.