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Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Пляжный отдых в Омске: куда сбежать от палящего солнца

Пляжный отдых в Омске: куда сбежать от палящего солнца

23 мая 2024, 18:55
Фото: Город55
Из-за непредсказуемости погоды сложно сказать, каким будет лето в 2024 году. Если будет жара, то с этим придется мириться. Но где можно отдохнуть от жары в Омске? Город55 составил список таких мест.

Согласно официальному письму мэра Сергея Шелеста, уже создана комиссия по приемке муниципальных пляжей. В планах открыть площадки в первый день лета.

На пляжах к 1 июня поставят спасательные посты и наблюдательные вышки. За ситуацией на берегу будут следить матросы-спасатели. Отметим, что окончательного решения о запрете купаться пока не принято. Как правило, пляжи в последние годы открываются формально — омичи отдыхают только у воды, не купаясь. Причина — загрязненная вода в Иртыше.

Пляжи Омска

  • Пиратский остров

​Адрес: Граничная улица, 1а. Открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. На территории также есть база отдыха — можно снять коттедж, есть номера. Помимо пляжного отдыха гостям предлагают отправиться в баню или сауну. На базе отдыха предусмотрен детский уголок и аренда мангала.

  • Парк «На Кольцевой»

Адрес: Кольцевая 2-я, 19/9а. Здесь появился платный пляж с бассейном. Есть также детские, волейбольные, футбольные площадки. Можно арендовать беседки с мангалом​.

Фото: Город55

  • Пляж «Центральный-2»

Популярное в Омске место, находится рядом с Ленинградским мостом. За вход платить не нужно. Помимо песка здесь есть волейбольная площадка и зона для ворк-аута.

  • Первомайский

Вход на территорию бесплатный. Место находится в городке Нефтяников рядом с улицей Кемеровская. Ближайшая остановка — «Сибзавод». Информации об этом пляже в интернете не так много, но отдыхающие отзываются хорошо. Свои комментарии оставляют в 2GIS.

  • Советский

Еще один знаменитый пляж, расположенный в одноименном округе рядом с одноименным парком. Чтобы попасть на него, нужно выйти на остановке «ДК им. А. М. Малунцева». Омичам не совсем нравится благоустройство, но тем не менее это место посещают довольно часто.

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