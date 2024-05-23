Пляжный отдых в Омске: куда сбежать от палящего солнца

Еще один знаменитый пляж, расположенный в одноименном округе рядом с одноименным парком. Чтобы попасть на него, нужно выйти на остановке «ДК им. А. М. Малунцева». Омичам не совсем нравится благоустройство, но тем не менее это место посещают довольно часто.