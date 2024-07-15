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Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

В Омске займутся реконструкцией учебного корпуса СибГУФКа

Разрешение получено. В Омске реконструируют учебный корпус СибГУФКа

15 июля 2024, 09:24
Фото: Единый заказчик в сфере строительства

В Омске займутся реконструкцией учебного корпуса СибГУФКа

О планах по реконструкции омского университета физической культуры рассказали в компании «Единый заказчик», в рамках ремонта на территории вуза появится новый крытый каток.

Департамент архитектуры и градостроительства выдал разрешение на реконструкцию учебного корпуса СибГУФКа, об этом сообщила компания «Единый заказчик», которая является госзаказчиком проекта.

Согласно плану работ, здание вуза будет состоять из двух блоков — учебного и спортивного. Там расположатся залы бокса, гимнастики, единоборств и фехтования, а также современные аудитории, тренерские комнаты и другие помещения.

«Здание учебного корпуса было построено в 1933 году, но с 2012 года оно не эксплуатируется в связи с аварийным состоянием. Комплексная реконструкция учебного корпуса и обновление помещений здания позволят привести объект в современный вид и обеспечить преподавателей и студентов дополнительными учебными площадями», — рассказали в пресс-службе компании «Единый Заказчик».

Кроме того, в рамках реконструкции на территории университета появится новый крытый каток с трибунами для зрителей на 200 мест. Проектом предусмотрены и помещения проката, заточки коньков, мастерская по ремонту оборудования, массажный кабинет и другие. Завершить работы планируется в 2025 году.

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#Анастасия Баянова#Ремонт#Омск#Омская область#Реконструкция#Строительство#Капитальный ремонт#Департамент строительства#Новости#Ремонтные работы#СибГУФК#Реконструкция учебных заведений
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