Разрешение получено. В Омске реконструируют учебный корпус СибГУФКа

Кроме того, в рамках реконструкции на территории университета появится новый крытый каток с трибунами для зрителей на 200 мест. Проектом предусмотрены и помещения проката, заточки коньков, мастерская по ремонту оборудования, массажный кабинет и другие. Завершить работы планируется в 2025 году.