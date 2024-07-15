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Сроки ремонта троллейбусного депо на Ватутина передвинули до конца 2025 года

Сроки ремонта троллейбусного депо в Омске передвинули еще на год

15 июля 2024, 04:44
Фото: 1MI

Сроки ремонта троллейбусного депо на Ватутина передвинули до конца 2025 года

Окончательная стоимость проекта пока неизвестна.

В Омске продолжается подготовка к реконструкции здания троллейбусного депо, расположенного на улице Ватутина в Кировском округе. Город55 уже не раз писал об этой истории. Изначально работы должны были завершиться до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть на год из-за отрицательного заключения госэкспертизы и вынужденной смены подрядчика. Чтобы узнать, каковы перспективы проекта сейчас, мы направили запрос в департамент строительства городской администрации и сегодня, 15 июля, получили на него ответ.

Чиновники сообщают, что сейчас ведутся проектно-изыскательские работы.

— По информации от генерального подрядчика в настоящее время выполнены изыскательские работы по объекту, осуществлена подготовка большей части проектной документации, — говорится в письме.

Только после того, как проект будет подготовлен и пройдет экспертизу, появится график строительно-монтажных работ. При этом уже сейчас понятно, что в 2024 году реконструкция завершена не будет.

— В связи с секвестированием лимита финансирования объекта на 2024 год и перераспределением части средств бюджетных кредитов на 2025 год сроки реконструкции объекта продлены на 2025 год, — уточняют авторы письма.

На вопрос о том, какой будет конечная стоимость проекта, чиновники ответили обтекаемо: она станет известна после разработки проекта и получения положительного заключения госэкспертизы. Сейчас есть только цифры, актуальные для третьего квартала 2022 года (295 млн рублей), а значит, общая сумма вполне может вырасти.

Напомним: первым подрядчиком, получившим контракт на реконструкцию депо, была компания «Хатман Групп» из подмосковных Химок. Сейчас проектом занимается «Стройтраст» Армана Акопяна.

#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Реконструкция депо
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