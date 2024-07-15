Сроки ремонта троллейбусного депо в Омске передвинули еще на год

В Омске продолжается подготовка к реконструкции здания троллейбусного депо, расположенного на улице Ватутина в Кировском округе. Город55 уже не раз писал об этой истории. Изначально работы должны были завершиться до конца 2023 года, но сроки пришлось передвинуть на год из-за отрицательного заключения госэкспертизы и вынужденной смены подрядчика. Чтобы узнать, каковы перспективы проекта сейчас, мы направили запрос в департамент строительства городской администрации и сегодня, 15 июля, получили на него ответ.