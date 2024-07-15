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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Омске на набережной Оми образовалась большая дыра в асфальте

«Не можем отремонтировать». В Омске на набережной Оми образовалась большая дыра

15 июля 2024, 14:07
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

В Омске на набережной Оми образовалась большая дыра в асфальте

На омской набережной образовалась большая дыра в асфальте, мэр Сергей Шелест объяснил, почему городские власти не могут отремонтировать ее.

Мэр города Сергей Шелест, его заместитель Евгений Фомин и руководитель регионального управления «Росимущества» Владимир Ершов побывали на набережной Оми, которая уже несколько лет требует ремонта, и обсудили ее судьбу.

Градоначальник отметил, что раньше объект находился под контролем «Росимущества», теперь же он принадлежит предпринимателю, и, пока идут суды по признанию сделки недействительной, он не планирует его восстанавливать.

При этом муниципалитет не может участвовать в ремонте причальной стенки, так как у нее есть хозяин. Сейчас пострадавшая площадь огорожена.

«Владельцу объекта направлены предписания о необходимости привести его в надлежащее состояние. Также будем требовать через суд возмещения понесенных городом затрат. Конечно всем нам хочется, чтобы любимое место прогулок вернулось в пешеходный транзит, но пока прошу вас, уважаемые омичи и гости нашего города, воздержаться — нахождение здесь небезопасно», — призвал мэр.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Набережная#Новости#Причал#Причальные стенки#Набережная Оми#Дыра
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